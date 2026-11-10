Fabio Capello, pelatih veteran asal Italia, melontarkan perbandingan mencolok antara salah satu bintang Juventus dan bintang Barcelona Lamine Yamal, dalam pujian yang mencerminkan besarnya kekagumannya terhadap potensi yang dimiliki pemain Bianconeri tersebut.

Dalam acara penyerahan penghargaan "Bulgarelli Number 8", yang digelar di Palazzo d'Accursio, kantor pemerintahan kota Bologna, Capello selaku ketua dewan juri penghargaan tersebut memperkenalkan bintang Juventus asal Turki Kenan Yildiz, mengawali ucapannya dengan memuji kemampuan kreatifnya, sebelum menyematkan sebuah sebutan luar biasa untuknya.

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Capello berkata tentang Yildiz, "Ia menyuguhkan hal-hal yang tak terpikirkan oleh siapa pun. Juventus, sepak bola, dan para suporter merindukannya," seraya menambahkan: "Ia memiliki imajinasi dan memberikannya kepada orang lain. Ia adalah Lamine Yamal-nya Italia."

Pertandingan berikutnya JUV Serie A 06.30 VEN

Pujian itu datang di saat Yildiz masih terus memulihkan diri dari cedera pada tulang metatarsal kakinya, yang menjauhkannya dari lapangan, di mana sang pemain memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan kabar terbaru mengenai kondisi fisiknya dan perkiraan waktu kepulangannya.

Setelah mengucapkan terima kasih kepada Capello atas kata-katanya, Yildiz berkata: "Saya baik-baik saja sekarang, dan saya berharap bisa segera kembali ke lapangan. Saya merindukan Juventus, dan saya tak sabar untuk bisa bermain lagi."

Ketika ditanya mengenai waktu kemunculannya kembali, ia menjawab: "Saya tidak tahu kapan Anda akan melihat saya di lapangan, tetapi bisa dikatakan saya akan kembali pada Desember."

Penghargaan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pemain Sepak Bola Italia, dan memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh paling menonjol yang bersinar selama musim sepak bola (lalu), serta mengusung nama legenda Bologna dan timnas Italia terdahulu Giacomo Bulgarelli (1940-2009), yang merupakan salah satu gelandang paling menonjol dalam sejarah Bologna, dan mengenakan nomor punggung 8 sepanjang hampir seluruh kariernya, serta merupakan salah satu pendiri Asosiasi Pemain Sepak Bola Italia.

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