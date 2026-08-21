"Idenya memang dia bisa langsung membantu kami", kata Ole Book pada Mei lalu. Borussia Dortmund baru saja menggelontorkan sekitar 20 juta euro untuk Joane Gadou, yang untuk seorang bek tengah 19 tahun dengan pengalaman 59 pertandingan profesional di Austria, sekilas tampak bukan jumlah yang sedikit.

Kini mereka tiga bulan lebih bijak, dan kesan pertama itu sudah ditambah dengan banyak pengamatan lain. Kesempatannya pun sangat banyak, sebab Gadou sudah hadir sejak awal latihan dan dimainkan dalam masing-masing dari enam laga uji coba sebagai bek kanan di lini belakang tiga pemain. Dalam dua kesempatan ia sudah bermain lebih dari 90 menit dan sekali lebih dari 80 menit.

Apa yang terlihat darinya sangat mengesankan dalam banyak hal. Yang paling menonjol adalah atletisitas dan ketangguhan Gadou. Pemain Prancis itu, di usia mudanya, sudah menjadi sosok fisik yang benar-benar menonjol. Jika ingin sedikit dilebih-lebihkan, orang bisa mendapat kesan bahwa Gadou sebenarnya tidak benar-benar bertahan, melainkan hanya menghadang lawan-lawannya dan membiarkan mereka memantul darinya.

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Joane Gadou meyakinkan dalam bertahan dan saat membangun permainan

Selain itu, ia memiliki kecepatan yang sangat mumpuni, sekitar 34 kilometer per jam - jelas menjadi komponen yang selama ini kurang terwakili dalam permainan BVB. Gadou memenangi beberapa duel lari dalam laga-laga uji coba. Dikombinasikan dengan kekuatan fisiknya, ia pun sulit ditaklukkan dalam tugas utama seorang bek.

Dengan bola pun, Gadou sudah menunjukkan besarnya potensi perkembangan yang ia miliki. Ia beberapa kali berani menggiring bola dengan baik, tetap tenang saat menguasai bola meski berada di bawah tekanan pressing, dan mencoba membuka permainan lewat operan-operan datar untuk mengalirkan bola kepada rekan setimnya di antara lini.

Vertikalitas dalam permainan bangun serangan Gadou ini sudah sangat ia kenal dari mantan klubnya, Red Bull Salzburg. Di sana, pemain yang sudah delapan kali membela tim nasional U19 itu mencatat akurasi umpan hampir 90 persen, dan biasanya memainkan lebih dari 50 umpan per pertandingan. Pendekatan bermain di Dortmund sama, karena itu angka-angka serupa bisa diharapkan darinya di sana.

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Joane Gadou memulai dengan tempat inti di BVB

Namun demikian, seperti yang juga sudah terlihat dalam seragam BVB, Gadou terkadang ingin terlalu banyak dalam permainan umpannya. Dalam situasi seperti itu, solusi yang lebih sederhana akan lebih baik, alih-alih memilih risiko lebih besar ke sepertiga lapangan berikutnya dan kehilangan bola. Dalam hal ini ia masih harus menemukan pertimbangan yang lebih baik. Di sisi lain, ini adalah kabar bagus bagi Borussia yang di bawah pelatih Niko Kovac sangat sering tidak inspiratif dalam membangun serangan, karena mereka memiliki sosok dalam diri Gadou yang berani mencoba sesuatu dari lini belakang dan punya umpan-umpan yang memecah lini dalam repertoarnya.

Dengan perpaduan kekuatan murni, kecepatan, dan permainan umpannya, Gadou langsung menghadirkan imajinasi untuk sesuatu yang lebih. Jalannya menuju susunan pemain inti juga dipermudah belakangan ini, sebab Nico Schlotterbeck dan Emre Can, dua calon pesaing potensial, masih absen lama karena cedera. Khususnya nama yang disebut terakhir, usai kembali dari cedera ligamen krusiat pada musim gugur, bisa kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten.

Untuk saat ini, lini belakang tiga pemain itu praktis tersusun dengan sendirinya: di kiri Ramy Bensebaini, di tengah Waldemar Anton, di kanan Gadou. Jika Schlotterbeck kembali, dalam skenario ideal ia sebenarnya harus mengambil posisi Bensebaini, agar dari sana ia bisa sepenuhnya menampilkan kemampuannya dalam membangun permainan dengan kaki kiri kuatnya.

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Supercup melawan Bayern akan menjadi ujian berat pertama Joane Gadou

Jadi, dalam banyak hal, prospek Gadou untuk beberapa bulan ke depan terlihat bagus. Jika ia bisa menjaga performanya tetap stabil, youngster yang sedikit luput dari sorotan karena hadirnya sejumlah rekrutan baru yang lebih menonjol itu bisa dengan cepat menjadi bagian penting dari tim Dortmund.

Ujian berat pertama yang sesungguhnya kini menanti Gadou pada Sabtu. Dalam Franz-Beckenbauer-Supercup, juara FC Bayern München akan datang bertandang. Dalam laga itu, besar kemungkinan ia akan lebih sering berhadapan dengan Luis Diaz, dan Harry Kane juga tampaknya akan mendapatkan cukup banyak menit bermain untuk sesekali beririsan dengan Gadou.

Khususnya dalam duel langsung di sisi kanan, akan terlihat seberapa cepat permainan posisi Gadou mencapai batasnya melawan lawan yang lebih unggul. Ia sudah memiliki beberapa momen ketika dirinya terlalu cepat terpancing dan meninggalkan posisinya dengan cukup liar. Ruang yang terbuka di belakangnya kemudian tidak lagi bisa ia tutup, bahkan dengan kecepatannya yang tinggi.

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Joane Gadou di BVB: "Dia juga bisa memanfaatkan waktu itu dengan bermain"

"Tentu ini pemain 19 tahun yang datang ke liga baru dan ke klub yang sedikit lebih besar lagi", ujar direktur olahraga Book pada Mei lalu, menenangkan suasana sekaligus mengingatkan bahwa Gadou kini telah memulai proses adaptasi yang tanpa diragukan lagi akan diwarnai pasang surut.

Pintunya kini terbuka untuknya. Dengan setiap penampilan bagus, Gadou bisa menjadi semakin sulit untuk dicadangkan. Start-nya sejauh ini berjalan sangat baik. Bahwa dirinya hanya dipandang sebagai penantang murni yang membutuhkan kesabaran panjang pun sudah dibantah Book sebelumnya: "Tentu kami juga memberinya waktu yang diperlukan. Tetapi juga dengan pemikiran bahwa dia bisa memanfaatkan waktu itu dengan bermain."

Joane Gadou: Ringkasan kariernya sejauh ini