Tahun depan, Dan-Axel Zagadou akan merayakan sebuah jubileum kecil. Pada musim panas 2027, kepindahannya ke Jerman akan genap sepuluh tahun. Pemain yang kini berusia 27 tahun itu saat itu datang secara gratis dari tim kedua Paris Saint-Germain ke Borussia Dortmund.

Secara teori murni, bek tengah itu, yang bergabung dengan VfB Stuttgart pada 2022 dan masih terikat kontrak di sana hingga akhir musim, bisa saja memainkan 306 pertandingan dalam sembilan musim Bundesliga tersebut. Namun, Zagadou baru mencatatkan 108 laga di kasta tertinggi. Karena ia melewatkan hampir 180 pertandingan akibat cedera. Dan jumlah itu akan bertambah lagi: pada Selasa, klub Schwaben itu mengumumkan bahwa Zagadou mengalami cedera otot di bagian belakang paha dan akan absen dalam beberapa pekan ke depan.

Tidak separah itu juga bagi Filippo Mane (belum?). Namun dalam hal tertentu, pemain Italia itu di BVB sudah bisa dianggap sebagai penerus Zagadou dalam urusan kerentanan cedera. Sejak pindah ke departemen akademi klub Westfalen itu pada awal Januari 2022, Mane mencatatkan nyaris 500 hari absen, dengan lebih dari 75 pertandingan sudah ia lewatkan.

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Filippo Mane adalah pemenang pramusim BVB

Namun kini, seperti halnya Zagadou di Stuttgart belum lama ini, pemain 21 tahun itu kembali mencapai fase yang stabil. Kini ada lagi harapan dari dirinya dan klub bahwa akhirnya grafiknya bisa terus menanjak secara reguler dan tidak ada lagi cedera baru yang datang dalam waktu dekat. Sebab jika itu benar-benar terjadi dalam periode yang lebih panjang, bek tengah tersebut tanpa diragukan memiliki potensi untuk lebih.

"Kami dulu dan sampai sekarang masih benar-benar yakin dengan kemampuannya," kata direktur pelaksana olahraga Lars Ricken pada Minggu setelah kemenangan uji coba 3-2 di markas FC Arsenal tentang Mane, yang olehnya disebut tampil dengan "pertandingan yang luar biasa" di London. "Yang selalu menjadi pertanyaan hanyalah apakah dia bisa cukup lama bebas dari cedera. Kalau begitu, kita semua akan melihat kualitas seperti apa yang dia miliki," ujar pria 50 tahun itu yakin.

Mane, yang pada Januari 2025 mendapat kontrak profesional yang masih berlaku dua tahun, belakangan ini memang layak disebut sebagai salah satu pemenang pramusim BVB. Meski begitu, belum lama ini ia juga tidak lepas dari momen menegangkan. Saat kalah 0-1 dari Cerezo Osaka, ia harus meninggalkan lapangan karena mengalami masalah dan absen pada laga berikutnya melawan FC Tokyo (1-0).

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"Membuat kemajuan": Filippo Mane menyalip Luca Reggiani di BVB

Seperti pada waktu yang sama tahun lalu, pintu ke tim utama kembali sedikit terbuka untuk Mane. Karena absennya Nico Schlotterbeck (cedera pergelangan kaki) dan Emre Can (rehabilitasi setelah robek ligamen cruciatum), "pengawal ketat klasik Italia" (Ricken) itu semakin dekat ke tim dan mendapat banyak menit bermain di pramusim.

Dalam lima penampilannya sejauh ini, ia merekomendasikan dirinya untuk peran yang lebih besar berkat duel yang tanpa kompromi dan distribusi bola yang baik, dan tampaknya juga kembali menyalip kompatriotnya Luca Reggiani, yang pada paruh kedua musim lalu sempat melewatinya dalam urutan. Pada awal musim, formasi tiga bek memang akan tersusun sendiri dengan Waldemar Anton, rekrutan baru Joane Gadou, dan Ramy Bensebaini, tetapi untuk saat ini Mane adalah alternatif pertama untuk trio tersebut.

"Tentu masih ada satu atau dua hal yang bisa diperbaiki," kata pelatih Niko Kovac pada akhir pekan, "tetapi Filippo membuat kemajuan. Itu adalah hasil kerja kerasnya. Kami menyesuaikan itu padanya. Kami tahu masalah apa yang dia miliki. Kami memperbaikinya dalam beberapa pekan dan bulan terakhir. Jika dia tetap sekonsisten itu secara kesehatan, maka dia tentu akan menjadi pemain yang bagus untuk kami."

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Niko Kovac memuji Filippo Mane setelah kemenangan atas FC Arsenal

Bagi pria 54 tahun itu juga, Mane memainkan "pertandingan yang sangat bagus", terutama dalam kerja sama dengan Gadou dan Bensebaini yang berpengalaman, yang berulang kali membimbing para pemain muda dengan baik. "Tiga bek tengah itu tampil sangat baik. Filippo, tetapi juga Joane. Itu benar-benar kekuatan murni, itu benar-benar power. Mereka cepat, mereka agresif dan garang, dan sangat kuat dalam duel satu lawan satu."

Mane memainkan enam pertandingan kompetitif bersama tim utama pada musim lalu, dan saat itu pun ia secara aneh juga diuntungkan oleh absennya Schlotterbeck dan Can. Ia melakukan debutnya di DFB-Pokal melawan Rot-Weiss Essen, tak lama kemudian ia untuk pertama kalinya menjadi starter dalam pertandingan Bundesliga.

Namun di sana, saat kedudukan 3-1 melawan FC St. Pauli menjelang akhir laga, Mane mendapat kartu merah dan menyebabkan penalti yang tidak perlu. Dortmund pada akhirnya bermain imbang 3-3. Peluang terbuang, setelah itu pemain yang dua kali membela tim nasional itu berbulan-bulan tersingkir dari sorotan.

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Kasus Filippo Mane memperlihatkan sebuah problem bagi BVB

Setelah itu ia masih 11 kali tampil untuk U23 di Regionalliga. Ia bahkan mencetak tiga gol - itu adalah gol-gol pertama Mane di level profesional. Namun pada awal Februari, kembali seperti biasa: cedera otot, yang membuatnya kehilangan waktu lebih dari dua bulan.

Dalam kasus Mane, terlihat pula betapa problematis bagi BVB degradasi tim kedua ke kasta keempat. Mane harus bermain, akhirnya bermain dan banyak bermain. Jika tidak terjadi keajaiban, hal itu tidak akan bisa diwujudkan di tim utama. Namun ia juga harus dimainkan di level yang lebih tinggi daripada liga empat agar benar-benar bisa berkembang.

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Bagaimana kelanjutan Filippo Mane di BVB?

Jadi, bagaimana dengan peminjaman? "Kami tidak berada dalam tekanan soal itu," kata Ricken menenangkan situasi. "Kami akan menilai situasinya kasus per kasus ketika periode transfer mendekati akhir."

Pada akhirnya, hasilnya kemungkinan besar adalah Mane dipertahankan. Karena kedalaman skuad di lini belakang untuk sementara masih tipis, ia tampil meyakinkan belakangan ini, dan menyalip Reggiani. Namun, apakah dengan begitu ia bisa mendapatkan lompatan berikutnya yang sudah lama dinantikan dalam perkembangannya, setidaknya masih patut diragukan.

Filippo Mane: Perjalanannya di BVB secara singkat