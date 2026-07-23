"Harry Kane ingin kembali ke Premier League," tegas mantan pemain profesional itu. Pria 57 tahun tersebut bahkan melangkah lebih jauh dan menyebutkan kriteria konkret untuk potensi destinasi baru sang penyerang.

Mantan pelatih klub London utara itu yakin bahwa Kane "ingin pindah ke klub yang bisa menjuarai Premier League". Sherwood, yang pada musim 2013/14 mendampingi Tottenham Hotspur sebagai pelatih kepala dalam 26 laga kompetitif dan saat itu menangani pemain yang kini berusia 32 tahun tersebut, terutama menghubungkan kemungkinan itu dengan mantan klub Kane dari London.

Meski tidak menyebutkan jadwal konkret untuk transfer yang diduga itu, ia sama sekali tidak menganggap kepulangan ke tempat lamanya berkarier sebagai sesuatu yang mustahil. "Saya tidak akan mencoret Tottenham Hotspur. Saya jelas tidak akan melakukannya," kata Sherwood.

Getty Images

Bayern Munich ingin memperpanjang kontrak Harry Kane

Namun, situasi di Spurs harus mendukung: "Jika mereka kembali bangkit dan menuju Liga Champions musim depan, maka Harry, jika dia siap untuk kembali, akan datang kembali dan ingin bermain di Liga Champions."

Meski demikian, pernyataan sang mantan pelatih sangat bertolak belakang dengan situasi terkini di Säbener Straße. Kontrak kapten Three Lions itu di tepi Sungai Isar saat ini masih berlaku hingga akhir Juni 2027.

Di klub raksasa Jerman itu, masa depan sang bomber menjadi prioritas utama. Menurut laporan media yang sejalan, perpanjangan kontrak melampaui tahun 2027 juga menjadi "prioritas yang jelas" bagi pemain berpengalaman tersebut.

getty

Akankah Harry Kane bertahan di Bayern Munich?

Seperti dilaporkan kicker , penandatanganan kontrak baru pada dasarnya kini hanya tinggal soal penyelarasan detail. Menurut media tersebut, tanda tangan Kane kini hanya bergantung pada kesepakatan soal gaji dan durasi kontrak.

Lingkungan pribadinya juga jelas mendukung bertahan di Jerman: keluarga penyerang Inggris itu disebut merasa sangat nyaman di Munich, sehingga dari sisi keluarga pun tampaknya tidak ada lagi yang akan menghalangi perpanjangan kontrak. Dengan latar belakang itu, sangat patut diragukan apakah sang bomber benar-benar sudah memikirkan comeback lebih awal ke Inggris.