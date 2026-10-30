Menurut laporan surat kabar Spanyol Mundo Deportivo, bek tengah asal Italia itu dikabarkan terbuka untuk pindah pada bursa transfer mendatang.

Meski Baston merasa cukup nyaman di klubnya saat ini, Inter Milan, ia tidak ingin menutup kemungkinan untuk mencari suasana baru. Karena itu, pemain berusia 27 tahun tersebut ingin segera berbicara dengan pelatih Barca, Hansi Flick, untuk mempertimbangkan apakah kepindahan ke klub Catalunya itu akan menguntungkan kedua belah pihak.

Bastoni sudah dianggap sebagai kandidat kuat untuk direkrut Blaugrana pada musim panas lalu. Flick kabarnya sangat mengagumi bek tersebut dan mendukung kepindahannya. Namun, menurut sejumlah laporan, sang pemain saat itu memutuskan untuk tetap bertahan di Milan.

Belum jelas apakah situasinya kini berubah. Yang pasti, kontrak Bastoni di Inter hanya berlaku hingga 30 Juni 2028. Dengan demikian, bursa transfer mendatang menjadi salah satu kesempatan terakhir bagi Nerazzurri untuk menjual pemain timnas Italia itu dengan nilai transfer yang sepadan.

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Akankah Inter Milan melepas Alessandro Bastoni?

Dari sisi olahraga, kepergian Bastoni akan menjadi kehilangan besar bagi Inter Milan. Pemain berusia 27 tahun itu merupakan pemain inti yang tak tergantikan dalam skuad Cristian Chivu dan telah tampil 11 kali di semua kompetisi musim ini.

Sementara itu, Barcelona dan Flick tengah mencari bek tengah yang bisa mengisi posisi di samping Pau Cubarsi untuk jangka panjang. Saat ini, Gerard Martin paling sering bermain di posisi tersebut karena dua alternatif lain, Eric Garcia dan Andreas Christensen, absen akibat cedera.