"Ia harus paham bahwa saya akan mengonfrontasinya di depan publik": Frenkie de Jong dari Barcelona menyasar jurnalis dalam wawancara

"Saya tidak akan lagi begitu saja menerima ini, karena dia harus paham bahwa saya akan mengonfrontasinya secara terbuka jika dia menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran," kata de Jong dalam wawancara dengan media resmi klub.

"Dia" adalah Gerard Romero, jurnalis dan YouTuber ternama, yang oleh de Jong dituduh melontarkan serangkaian klaim palsu.

"Itu bermula ketika dia mengatakan saya menolak bermain melawan Atletico di Liga Champions musim lalu," kata de Jong. "Itu salah, benar-benar salah, sama sekali tidak benar. Saya tidak mengerti bagaimana orang bisa sampai mengeklaim hal seperti itu."

Ia mengaku memahami bahwa orang-orang yang hanya membaca laporan Romero akan marah kepadanya, dan karena itu ia kini harus angkat bicara ke publik, juga untuk melindungi citranya sendiri.

Klaim: Hubungan buruk dengan Hansi Flick?

Namun bukan cuma itu. "Lalu dia mengatakan bahwa hubungan saya dengan pelatih sangat buruk, yang sepenuhnya salah," lanjut de Jong. Hubungannya dengan pelatih Hansi Flick justru kebalikan dari buruk, jelasnya. "Saya banyak berbicara dengannya. Kalian bisa menanyakan semua itu kepadanya. Itu sepenuhnya salah."

De Jong juga menepis laporan bahwa posisinya di klub buruk. "Lalu dikatakan saya akan mendapat hukuman. Itu lagi-lagi Gerard Romero, dan saya ingin menyebutkan itu karena saya yakin dia sudah beberapa kali berbohong di masa lalu."

De Jong mengatakan ia ingin meluapkan frustrasi dan kekesalannya lewat wawancara ini agar bisa sepenuhnya fokus pada pemulihannya dan musim yang akan datang. Gelandang berusia 29 tahun itu sedang bergelut dengan cedera lutut yang ia alami saat Piala Dunia bersama tim nasional Belanda.





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Apa yang terjadi jika Barca merekrut Rodri?

Hal ini "sangat mengganggu", tetapi ia menjalani rencana yang jelas bersama tim medis di Barca dan melakukan segalanya agar segera kembali ke lapangan. De Jong tidak menyebutkan kapan ia akan comeback.

Teknisi elegan itu memasuki musim kedelapannya bersama klub Catalan, yang merekrutnya dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2019 dengan biaya lebih dari 80 juta euro. De Jong memenangi Liga Spanyol tiga kali dan Copa del Rey dua kali bersama Barca. Menantang untuk meraih gelar Liga Champions adalah target yang sudah dinyatakan secara terbuka.

Belakangan muncul laporan bahwa de Jong berada di ambang perpisahan dengan Barcelona karena tidak ada lagi tempat untuknya, jika juara dunia Rodri benar-benar masih bergabung dengan tim Flick. Isi dan penempatan wawancara ini tampaknya tidak menunjukkan bahwa masa de Jong di Barca bisa segera berakhir. Sejauh ini ia telah mencatatkan 297 pertandingan kompetitif untuk juara Spanyol dalam dua tahun terakhir itu, dan pada musim lalu ia tampil 25 kali dari 38 laga liga yang mungkin dijalani karena beberapa kali absen akibat cedera.