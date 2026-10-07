"Dengan harga segitu, dia harus menghasilkan 15 gol dan 15 assist," katanya kepada BetSelect.co.uk. Untuk pemain 23 tahun itu, The Reds membayar biaya transfer sebesar 125 juta euro pada musim panas 2025. Pada musim pertamanya di Anfield Road, Wirtz - sama seperti seluruh tim - kesulitan memenuhi ekspektasi yang kembali meningkat setelah besarnya investasi usai menjuarai liga.

Finis di posisi kelima Premier League, The Reds akhirnya tertinggal 25 poin dari juara baru Arsenal. Pada musim panas, pelatih juara Arne Slot kemudian harus pergi; ia digantikan oleh Andoni Iraola. Wirtz menyumbang tujuh gol dan 10 assist di semua kompetisi pada musim 25/26, sehingga ia nyaris harus melipatgandakan angka itu untuk memenuhi target yang dipasang Saunders.

Mantan pemain internasional Wales itu berpendapat Wirtz harus dimainkan secara konsisten sebagai nomor 10 dan tidak ditempatkan di sayap. "Kalau dia menjadi pemain bebas dan boleh berkeliaran ke mana-mana, dia harus mulai tampil produktif. Bermain sebagai nomor 10 adalah semacam kartu bebas bagi setiap pemain. Anda tidak harus ikut bekerja ke belakang atau menerima bola dengan punggung menghadap gawang. Dan Anda juga tidak dituntut untuk mencetak banyak gol," kata Saunders, "tetapi Anda harus menciptakan peluang."

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Saunders mencatat secara positif bahwa Wirtz kini ikut terlibat dalam serangan hingga tuntas: "Banyak pemain tidak suka terus masuk sampai ke area lima meter karena mereka takut cedera di sana. Pada dirinya, ini sekarang menjadi pertanda bagus bahwa dia berani. Namun, dia masih terlihat sedikit seperti pemain yang terlalu ringan," ujar Saunders memberi catatan.

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Bagaimana fans Liverpool memandang Florian Wirtz?

Wirtz, karena tingginya biaya transfer yang dibayarkan kepada Bayer Leverkusen, secara rutin mendapat kritik ketika Liverpool sedang tampil buruk. "Saya pikir para fans masih ingin dia berhasil. Sikapnya tampak bagus. Dan Anda bisa melihat bahwa dia berusaha," kata Saunders. "Tetapi sekarang kami sudah sampai di titik di mana dia harus tampil produktif," tambahnya.

Pada musim yang sedang berjalan, Wirtz baru membukukan satu assist dari enam pertandingan kompetitif untuk The Reds, yang kembali tidak bersaing di papan atas liga setelah berada di peringkat keenam.