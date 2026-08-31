Hampir dua bulan lamanya tak banyak kabar soal Leon Goretzka. Hal terakhir yang dilihat para fan Jerman dari gelandang itu sebelum jeda musim panas adalah sebuah momen, yang setelahnya dibahas panjang lebar: pada akhir Juni, kapten DFB Joshua Kimmich mencari algojo penalti dalam babak 16 besar Piala Dunia melawan Paraguay, karena duel adu penalti melawan wakil Amerika Selatan itu berlanjut ke penendang keenam. "Nene, delapan?", tanya Kimmich kepada bek kiri Nathaniel Brown, "atau Leon, kamu?" lanjutnya. Goretzka menarik napas dalam-dalam sekali lalu menggelengkan kepala dengan sangat pelan.

Pada akhirnya, baik Brown maupun Goretzka tidak perlu maju, karena Jonathan Tah sebagai penendang keenam melepaskan tembakan jauh di atas gawang dan Jerman pun tersingkir secara mengejutkan. Mengapa Tah harus mengambil penalti pertama dalam kariernya, sementara seorang pemain matang, seorang veteran, seorang pemimpin seperti Goretzka justru menghindar dan lari dari tanggung jawab? Pertanyaan ini menghantui fan dan para pakar setelahnya – bahkan sampai seorang mantan perenang kelas dunia, yang merasa terpanggil, untuk angkat bicara soal topik ini: "Seorang pemain yang benar-benar membuat saya sangat kecewa secara pribadi," kata Franziska van Almsick dalam podcast Kerners 11 – dan yang ia maksud adalah Leon Goretzka.

Setelah Piala Dunia, ia mendapat lebih banyak terpaan kritik ketika orang-orang yang disebut sebagai insider melaporkan di media bahwa pemain berusia 31 tahun itu terisolasi di tim DFB selama turnamen di Amerika Utara dan menarik diri. Setelah itu, tak ada lagi kabar langsung dari Goretzka sendiri. Kontraknya bersama Bayern Munich berakhir pada akhir Juni, dan sejak saat itu sang gelandang sibuk mencari klub baru. Pencarian itu pun berakhir pekan lalu: ia meneken kontrak dua tahun bersama Aston Villa, dengan klub memiliki opsi untuk memperpanjang kerja sama selama satu musim lagi.

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The Villans datang dari musim 2025/26 yang luar biasa sukses: di Premier League mereka finis di posisi keempat, mengungguli tiga klub "Big Six" Inggris, yakni Liverpool, Chelsea, dan Tottenham. Namun bukan cuma itu: di Liga Europa mereka menggilas SC Freiburg dengan meyakinkan di final dan mengamankan gelar internasional pertama dalam 44 tahun. Sebenarnya ini adalah fondasi yang optimal untuk membangun lebih jauh dan terus mengembangkan tim secara berkelanjutan – tetapi Aston Villa justru memilih jalan yang sangat berbeda.

"Semua orang tahu bahwa sekarang ada semacam pembangunan ulang," kata Goretzka kepada media klub saat perkenalannya, dan sebenarnya itu masih terasa meremehkan: The Villans melepas pemain senilai sekitar €360 juta dan mendatangkan pemain baru senilai sekitar €216 juta – totalnya berarti lebih dari €500 juta dalam aktivitas transfer yang dilakukan klub. Sebuah angka yang juga akan membuat klub-klub papan atas Bundesliga tercengang. "Kami kehilangan beberapa pemain kuat," kata Goretzka, yang kemungkinan merujuk pada Morgan Rogers (seharga €138 juta ke Chelsea), Ezri Konsa (seharga €60 juta ke Arsenal), Youri Tielemans (seharga €41 juta ke Manchester United), atau kiper Emiliano Martinez (seharga €9 juta ke Chelsea).

Mengapa Aston Villa melakukan perombakan besar pada musim panas ini?

Para pemain yang sejauh ini didatangkan Aston Villa dengan mengeluarkan uang memiliki satu kesamaan: tak satu pun dari enam pemain baru itu berusia lebih dari 25 tahun. Misalnya, bintang sensasional Piala Dunia asal Swiss Johan Manzambi didatangkan dari SC Freiburg seharga €60 juta, lalu mantan rekan setim Goretzka di Bayern, Nicolas Jackson, seharga €55,5 juta.

Peremajaan skuad adalah salah satu target yang kini harus dihadapi pelatih sukses Unai Emery. Memenuhi tuntutan financial fair play adalah target lainnya, dan Villa berhasil melakukannya dengan surplus transfer yang saat ini mencapai €144 juta.

Tak ada biaya transfer yang dibayarkan untuk Goretzka – dan pemain berusia 31 tahun itu kini diharapkan menjadi sosok yang memimpin tim muda baru di area tengah. Seseorang yang diharapkan membawa euforia baru dan semangat kebangkitan. Ekspektasi terhadap Goretzka sangat jelas. "Kalau Anda butuh mesin, percayalah pada orang Jerman," tulis The Villans di media sosial saat mengumumkan kedatangan Goretzka. Artinya: Goretzka harus menjadi energizer baru, seorang penggerak. Ini jelas ekspektasi yang cukup optimistis terhadap seseorang yang belakangan hanya memainkan peran pendukung, baik di level klub maupun tim nasional.

"Dia sudah membuktikan dirinya di Liga Champions dan dia persis seperti yang dibutuhkan klub dari segi pengalaman dan kualitas," puji mantan bos Villa Keith Wyness soal transfer Goretzka kepada Football Insider.

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Setelah 325 pertandingan Bundesliga, eks bintang Bayern itu kini akan untuk pertama kalinya diuji di Premier League pada Senin: pukul 21.00 sang juara Arsenal akan bertandang ke Villa Park. Apakah Goretzka sudah layak dipertimbangkan untuk tampil sebagai starter, itu harus diputuskan pelatih Emery. Yang akan penting bagi juru taktik Spanyol itu adalah pemain pemimpin barunya mengambil tanggung jawab dan membimbing rekan-rekan setim mudanya – tak peduli sebagai pemain inti atau pemain pengganti.

Betapa mendesaknya The Villans saat ini mencari stabilitas dan pengalaman terlihat dari awal musim mereka, yang berjalan kacau dengan kekalahan telak 0-4 di markas Brighton & Hove Albion. Bagaimanapun juga: jika eks bintang Bayern itu kembali menghindar, para fan dan pakar di Inggris juga akan kecewa.