Vangelis Pavlidis bukan sosok yang meraih kesuksesan sejak dini dengan mudah. Posisinya sekarang, sebagai penyerang tengah utama di klub besar seperti Benfica Lisbon dan salah satu pencetak gol terbaik di Eropa, tidak ia capai lewat jalan yang lurus. Sebaliknya, ia harus beberapa kali mengambil jalan memutar. Justru itulah yang membuat perjalanan karier pemain asal Yunani ini, yang belakangan bahkan dikabarkan menarik minat klub besar FC Barcelona dan Tottenham Hotspur yang sedang terpuruk, begitu menarik.

"Di Bochum, dia tidak akan berhasil menembus tim utama," kata Thomas Reis, yang kini menjadi pelatih kepala klub papan atas Turki Trabzonspor dan pernah melatih Pavlidis di tim U19 VfL, beberapa waktu lalu kepada 90PLUS tentang mantan anak asuhnya. Sejak sangat muda, Pavlidis sudah tahu bahwa ia ingin meraih sesuatu dalam sepakbola. Ia juga sudah paham sejak usia muda bahwa untuk itu, ia harus siap berkorban dan bekerja lebih keras daripada yang lain.

"Gol adalah hasil kerja keras. Mencetak gol bukan sesuatu yang datang begitu saja. Setiap sesi latihan tambahan membantu meningkatkan ketepatan. Untuk itu, kita harus berlatih, berlatih, berlatih," ujar bintang Benfica saat ini, yang sudah bekerja keras mengejar impiannya menjadi pemain profesional sejak remaja. Demi mewujudkannya, ia meninggalkan kota asalnya, Thessaloniki, tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-16. Di sana ia sebelumnya bermain untuk klub kecil Bebides 2000, sebelum memberanikan diri pindah ke Jerman. "Awalnya berat," kenang Pavlidis kepada 90PLUS tentang awal petualangannya di Bochum pada 2015.

Vangelis Pavlidis cepat beradaptasi di Bochum

Langkah berani itu tentu disertai kesulitan pada awalnya. Negara berbeda, bahasa asing, sepakbola yang lebih intens. Namun, Pavlidis sudah sangat mudah beradaptasi saat itu. Ia cepat menyesuaikan diri dan mencuri perhatian lewat sebelas kontribusi gol (enam gol, lima assist) dalam sembilan pertandingan yang masih ia jalani bersama tim U17 VfL Bochum pada musim 2014/15. Setelah itu, peralihannya ke tim U19 juga berjalan mulus. Meski termasuk pemain dari kelompok usia yang lebih muda, ia langsung menjadi pilihan utama di bawah Reis, mencetak gol, dan bahkan menjalani debut profesionalnya di 2. Bundesliga pada Mei 2016 saat berusia 17 tahun.

Pavlidis termasuk salah satu talenta muda paling menjanjikan di Bochum. Pada tahun keduanya bersama tim U19, ia juga untuk pertama kalinya masuk starting XI tim yang berlaga di divisi kedua. Namun, sebagaimana penilaian Reis, mantan pembinanya, di atas, ia menghadapi dilema di Bochum saat hendak beralih secara permanen dari tim junior ke tim profesional: VfL telah membubarkan tim keduanya pada 2015, sebelum membentuknya kembali pada 2024. Bagi Pavlidis saat itu, artinya ia sudah harus meninggalkan tim junior U19, tetapi belum punya prospek bermain secara reguler bersama tim profesional. Singkatnya, ia tidak memiliki kesempatan untuk bermain.

Kapan Vangelis Pavlidis bermain untuk BVB?

Karena itu, kedekatannya dengan Borussia Dortmund, baik dari segi jarak maupun hubungan personal, datang pada saat yang tepat. Jan Siewert, pelatih Pavlidis di tim U19 Bochum pada tahun keduanya di kelompok usia tersebut, mengambil alih tim kedua BVB pada musim panas 2017. Karena mengenal dan menghargai Pavlidis dengan baik, ia langsung memboyong sang penyerang dengan status pinjaman ke tim U23 Borussia pada awal 2018.

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Awalnya, segalanya berjalan cukup baik. Pemain asal Yunani itu langsung menjadi pemain inti, mendapat menit bermain yang berharga, dan mencetak empat gol dalam tujuh pertandingan pertamanya di Regionalliga. Namun, musim berikutnya tidak berjalan semulus itu karena seorang pemain yang kini bernilai 250 juta euro muncul untuk pertama kalinya dalam kisah perjalanan Pavlidis: Alexander Isak.

Pemain asal Swedia itu datang ke BVB pada 2017 saat berusia 17 tahun dengan ekspektasi tinggi, tetapi seperti diketahui, ia tak pernah berhasil menembus tim utama di Dortmund. Pada paruh pertama musim 2018/19, Isak pun kerap bermain untuk tim kedua agar setidaknya mendapat kesempatan tampil. Pelatih Siewert mungkin ingin terus mengandalkan Pavlidis sepenuhnya, tetapi Isak ditempatkan di depannya. Akibatnya, Pavlidis semakin sering hanya menjadi pemain pengganti, kerap bermain selama beberapa menit saja atau bahkan tidak bermain sama sekali, dan kehilangan ritme pertandingan. Tak lama sebelum Siewert, sosok yang membinanya, meninggalkan BVB II menuju Huddersfield, Pavlidis juga angkat kaki dari Dortmund pada Januari 2019.

Namun, ia tidak kembali ke Bochum, melainkan kembali dipinjamkan. Ia mengambil langkah ke Belanda dan yakin mampu bermain di divisi teratas bersama Willem II. Rencana itu berjalan sangat baik, meski Alexander Isak sebenarnya bisa kembali menghalanginya di Eredivisie. Bintang Liverpool saat ini, yang biaya transfernya secara keseluruhan sudah mencapai hampir 250 juta euro (tepatnya 246,1 juta euro) dan yang ditebus The Reds saja dengan biaya transfer sebesar 145 juta euro pada 2025, ternyata juga bergabung dengan Willem II sebagai pemain pinjaman, tepat sepekan setelah Pavlidis.

Vangelis Pavlidis dan Alexander Isak sama-sama mencuri perhatian di Willem II

Namun, jika di tim kedua Dortmund Isak sempat menghambat perkembangan Pavlidis, di Willem II keduanya sering memiliki ruang untuk berkembang. Mereka pun menjadi duet serang yang bekerja sama dengan sangat baik di Eredivisie. Terkadang keduanya bermain sebagai duet penyerang, terkadang salah satu bergeser ke sayap. Pada kesempatan lain, Pavlidis harus mengawali laga di bangku cadangan, tetapi kemudian tampil bagus sebagai pemain pengganti.

Bagaimanapun, penampilannya lebih dari cukup untuk membuat Willem II ingin merekrutnya secara permanen setelah Isak pindah ke Real Sociedad usai setengah tahun. Willem II hanya membayar biaya transfer sebesar 250.000 euro kepada Bochum untuk Pavlidis pada musim panas 2019. Lebih dari tujuh tahun kemudian, nilai pemain timnas Yunani itu telah berlipat-lipat dan ia memiliki klausul pelepasan sebesar 100 juta euro di Benfica.

Dari 250.000 euro menjadi 100 juta euro, sebuah lonjakan yang tajam. Dan begitulah memang perjalanan Pavlidis dalam beberapa tahun terakhir. Pada musim penuh pertamanya bersama Willem II, ia menjadi sosok yang tak tergantikan di posisi penyerang tengah. Gol-golnya turut berperan besar membawa klub bersejarah asal Tilburg itu finis kelima pada 2020, posisi terbaik mereka sejak menjadi runner-up pada 1999.

Vangelis Pavlidis dan gol yang mengingatkan pada Zlatan Ibrahimovic

Pavlidis kembali mencetak gol secara konsisten pada musim 2020/21, terus menarik perhatian klub-klub dengan ambisi lebih besar, dan menutup musim dengan cara yang spektakuler. Pada laga terakhir musim itu, Mei 2021, mantan pemain Bochum tersebut mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas Fortuna Sittard yang mengingatkan pada gol solo legendaris Zlatan Ibrahimovic untuk Ajax melawan NAC Breda pada 2004.

Menerima bola sekitar 25 meter dari gawang dengan posisi membelakangi gawang, Pavlidis melepaskan diri dari kawalan lawan, berbalik, lalu melewati tiga pemain Sittard lainnya hingga mereka tampak tak berdaya, sebelum akhirnya mencetak gol dengan cungkilan santai dari jarak lima meter. Aksi individu luar biasa itu membuat Pavlidis beberapa bulan kemudian masuk nominasi FIFA Puskas Award, penghargaan untuk gol terindah di dunia pada tahun tersebut.

Pada musim panas 2021, penyerang tulen yang saat itu berusia 22 tahun tersebut mengambil langkah berikutnya dalam karier dengan pindah ke AZ Alkmaar seharga 2,5 juta euro. Di sana, ia terus berkembang, mulai mengumpulkan pengalaman di kompetisi internasional, dan menjadi pencetak gol terbanyak Eredivisie pada 2024 dengan 29 gol. "Dia punya keinginan yang luar biasa besar untuk selalu berkembang, dan itulah yang membuatnya begitu sukses sekarang. Saya yakin dia mampu melangkah ke salah satu dari lima liga terbaik," kata Siewert, sosok yang membinanya, pada musim semi 2024 tentang Pavlidis, yang kala itu kabarnya juga diminati klub-klub Bundesliga yang ambisius, tetapi terutama klub-klub Premier League.

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Pavlidis pada akhirnya memang tidak pindah ke salah satu dari lima liga terbaik. Namun, pada musim panas 2024 ia bergabung dengan Benfica, klub besar dunia yang biasanya menjaminnya kesempatan bermain di Liga Champions. Membuktikan ketajamannya di kompetisi elite itu menjadi target besar berikutnya bagi pemain asal Thessaloniki tersebut, dan ia segera berhasil melakukannya: tujuh gol ia cetak di Liga Champions musim 2024/25.

Vangelis Pavlidis: Diminati FC Barcelona setelah mencetak hat-trick?

Antara lain, Pavlidis mencetak gol kemenangan 1-0 pada leg pertama, serta satu gol dan satu assist dalam hasil imbang 3-3 pada leg kedua melawan AS Monaco. Kontribusi itu membuatnya menjadi sosok yang paling berperan membawa Benfica lolos dari babak play-off dan berhak menantang FC Barcelona di babak 16 besar. Klub Portugal itu memang akhirnya tersingkir, tetapi Barca agaknya lebih mengingat kemenangan dramatis 5-4 mereka di fase liga beberapa pekan sebelumnya. Dengan demikian, Pavlidis pun menjadi sosok yang paling diingat karena mencetak tiga gol ke gawang klub papan atas Spanyol tersebut dalam duel itu.

Karena itu, masuk akal jika Barcelona dikabarkan mempertimbangkan Pavlidis pada musim panas lalu. Tampaknya, klub asal Catalunya itu memandangnya sebagai pilihan alternatif untuk posisi penyerang tengah setelah upaya merekrut incaran utama mereka, Julian Alvarez (Atletico Madrid), tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhasil.

Apakah upaya merekrut Pavlidis akan membuahkan hasil adalah persoalan lain. Bagaimanapun, kontrak sang pencetak gol di Lisbon masih berlaku hingga 2029, klausul pelepasannya sebesar 100 juta euro tergolong tinggi, dan Benfica sama sekali tidak berencana melepas salah satu pemain terpenting mereka pada bursa transfer yang telah berlalu. Namun, situasinya kini mungkin berubah. Seperti dilaporkan A Bola , Spurs yang tengah terpuruk dan kembali terjebak di papan bawah telah menetapkan Pavlidis sebagai target transfer utama mereka pada musim dingin. Itu tidak mengherankan jika melihat catatan impresif pemain asal Yunani tersebut, yakni 15 gol dalam 15 laga kompetitif, serta lini serang Spurs yang tersendat (6 gol dalam 7 pertandingan liga).

Baru memasuki usia keemasan sebagai pesepakbola pada umur 27 tahun, Pavlidis masih punya waktu untuk suatu hari nanti bermain di salah satu dari lima liga terbaik dunia. Dalam perjalanan kariernya melintasi Eropa, yang dimulai di Bochum saat ia berusia 16 tahun.