Vangelis Pavlidis bukan sosok yang meraih kesuksesan dengan mudah sejak usia muda. Ia tidak menempuh jalan lurus untuk mencapai posisinya sekarang: penyerang tengah pilihan utama di klub sebesar Benfica Lisbon dan salah satu pencetak gol terbaik di Eropa. Ia justru harus beberapa kali mengambil jalan memutar. Namun, itulah yang membuat perjalanan karier pemain asal Yunani ini, yang kabarnya bahkan telah menarik minat klub besar FC Barcelona dan Tottenham Hotspur yang tengah terpuruk, begitu menarik.

"Di Bochum, dia tidak akan berhasil naik ke level berikutnya," kata Thomas Reis, yang kini menjadi pelatih kepala klub papan atas Turki, Trabzonspor, dan pernah melatih Pavlidis di tim U-19 VfL. Reis berbicara tentang mantan anak asuhnya kepada 90PLUS beberapa waktu lalu. Sejak sangat muda, Pavlidis tahu bahwa ia ingin meraih sesuatu dalam sepakbola. Ia juga sudah paham sejak belia bahwa untuk itu, ia harus bersedia berkorban dan bekerja lebih keras daripada yang lain.

"Gol adalah hasil kerja keras. Mencetak gol bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Setiap sesi latihan tambahan membantu meningkatkan ketepatan. Untuk itu, kita harus berlatih, berlatih, dan berlatih." Bintang Benfica saat ini sudah bekerja keras mengejar impiannya menjadi pesepakbola profesional sejak remaja. Demi mewujudkannya, ia meninggalkan kampung halamannya, Thessaloniki, tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-16. Di sana, ia sebelumnya bermain untuk klub kecil Bebides 2000. Ia lalu memberanikan diri pindah ke Jerman. "Awalnya berat," kenang Pavlidis kepada 90PLUS tentang awal petualangannya di Bochum pada 2015.

Vangelis Pavlidis cepat beradaptasi di Bochum

Langkah berani itu tentu disertai kesulitan pada awalnya. Negara berbeda, bahasa asing, dan sepakbola yang lebih intens. Namun, Pavlidis sudah sangat mudah beradaptasi kala itu. Ia cepat menyesuaikan diri dan mencuri perhatian dengan 11 kontribusi gol (enam gol dan lima assist) dalam sembilan pertandingan yang masih sempat ia jalani bersama tim U-17 VfL Bochum pada musim 2014/15. Setelah itu, peralihannya ke tim U-19 juga berjalan mulus. Meski termasuk angkatan yang lebih muda, ia langsung menjadi pilihan utama di bawah Reis, mencetak gol, dan bahkan menjalani debut profesionalnya di Bundesliga 2 pada Mei 2016 saat berusia 17 tahun.

Pavlidis termasuk salah satu talenta muda paling menjanjikan di Bochum. Pada tahun keduanya bersama tim U-19, ia bahkan untuk pertama kalinya masuk susunan pemain inti tim yang berlaga di divisi dua. Namun, seperti yang disampaikan mantan mentornya, Reis, Pavlidis menghadapi dilema saat hendak beralih secara permanen dari tim junior ke tim profesional di Bochum. Pada 2015, VfL membubarkan tim keduanya, yang baru dibentuk kembali pada 2024. Bagi Pavlidis saat itu, situasinya sederhana: ia sudah keluar dari tim junior, tetapi belum punya prospek bermain secara reguler bersama tim profesional. Ia pun tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk bermain.

Kapan Vangelis Pavlidis bermain untuk BVB?

Karena itu, kedekatannya dengan Borussia Dortmund, baik secara geografis maupun melalui hubungan personal, menjadi keuntungan baginya. Jan Siewert, pelatih Pavlidis di tim U-19 Bochum pada tahun keduanya di level tersebut, mengambil alih tim kedua BVB pada musim panas 2017. Karena mengenal dan menghargai Pavlidis, ia segera memboyong sang penyerang dengan status pinjaman ke tim U-23 Borussia pada awal 2018.

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Awalnya, semua berjalan cukup baik. Pemain asal Yunani itu langsung menjadi pemain inti, mendapat menit bermain yang berharga, dan mencetak empat gol dalam tujuh pertandingan pertamanya di Regionalliga. Namun, musim berikutnya tidak berjalan semenyenangkan itu karena seorang pemain yang kini bernilai 250 juta euro untuk pertama kalinya muncul dalam kisah perkembangan karier Pavlidis: Alexander Isak.

Pemain asal Swedia itu bergabung dengan BVB pada 2017 saat berusia 17 tahun dengan ekspektasi besar, tetapi seperti diketahui, ia tak pernah berhasil menembus tim utama Dortmund. Pada paruh pertama musim 2018/19, Isak akhirnya sering bermain untuk tim kedua agar setidaknya mendapat kesempatan bermain. Pelatih Siewert mungkin ingin terus mengandalkan Pavlidis sepenuhnya, tetapi Isak justru ditempatkan di depannya. Pavlidis pun makin sering hanya menjadi pemain pengganti, kerap bermain selama beberapa menit saja atau sama sekali tidak turun, hingga kehilangan ritme. Tak lama sebelum mentornya, Siewert, meninggalkan BVB II menuju Huddersfield, Pavlidis juga angkat kaki dari Dortmund pada Januari 2019.

Namun, ia tidak kembali ke Bochum, melainkan kembali dipinjamkan. Ia mengambil langkah menuju Belanda dan yakin mampu bermain di kasta tertinggi bersama Willem II. Rencana itu berjalan sangat baik, meskipun Alexander Isak kembali berpotensi menghalanginya di Eredivisie. Bintang Liverpool saat ini, yang nilai total transfernya telah mencapai hampir 250 juta euro (tepatnya 246,1 juta euro) dan yang didatangkan The Reds dengan biaya transfer sebesar 145 juta euro pada 2025, ternyata juga bergabung dengan Willem II sebagai pemain pinjaman, tepat sepekan setelah Pavlidis.

Vangelis Pavlidis dan Alexander Isak bersama-sama mencuri perhatian di Willem II

Namun, jika di tim kedua Dortmund Isak sempat menghambat perkembangan Pavlidis, di Willem II sering kali ada ruang bagi keduanya untuk berkembang. Mereka pun membentuk duet penyerang yang sangat padu di Eredivisie. Kadang keduanya bermain sebagai pasangan penyerang tengah, kadang salah satu bergeser ke sayap. Pavlidis juga sesekali harus mengawali laga dari bangku cadangan, tetapi tampil bagus sebagai pemain pengganti.

Bagaimanapun, penampilannya sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan klub merekrutnya secara permanen setelah Isak hengkang ke Real Sociedad usai setengah tahun. Pada musim panas 2019, Willem II hanya membayar biaya transfer 250.000 euro kepada Bochum untuk Pavlidis. Lebih dari tujuh tahun kemudian, nilai pemain timnas Yunani itu telah berlipat-lipat dan ia memiliki klausul pelepasan sebesar 100 juta euro di Benfica.

Dari 250.000 euro menjadi 100 juta euro. Kedengarannya seperti lonjakan besar, dan memang begitulah perjalanan Pavlidis dalam beberapa tahun terakhir. Pada musim penuh pertamanya bersama Willem II, posisinya di lini depan tak tergantikan. Gol-golnya berperan besar membantu klub bersejarah asal Tilburg itu finis di urutan kelima pada 2020, pencapaian terbaik mereka sejak menjadi runner-up pada 1999.

Vangelis Pavlidis dan golnya yang mengingatkan pada Zlatan Ibrahimovic

Pavlidis juga terus mencetak gol pada musim 2020/21, membuat klub-klub yang lebih ambisius makin tertarik kepadanya, lalu menutup musim dengan cara spektakuler. Pada laga terakhir musim itu, Mei 2021, mantan pemain Bochum tersebut mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas Fortuna Sittard yang mengingatkan pada gol solo legendaris Zlatan Ibrahimovic untuk Ajax melawan NAC Breda pada 2004.

Menerima umpan dengan punggung menghadap gawang pada jarak 25 meter, Pavlidis melepaskan diri dari penjaganya dan berbalik. Ia kemudian mengecoh tiga pemain Sittard lainnya sebelum akhirnya mencetak gol dengan cungkilan santai dari jarak lima meter. Aksi individu yang luar biasa itu membuat Pavlidis beberapa bulan kemudian masuk nominasi FIFA Puskas Award, penghargaan untuk gol terindah di dunia pada tahun tersebut.

Pada musim panas 2021, penyerang sejati yang saat itu berusia 22 tahun tersebut mengambil langkah berikutnya dalam karier dengan pindah ke AZ Alkmaar seharga 2,5 juta euro. Di sana, ia terus berkembang, mulai menimba pengalaman di kompetisi internasional, dan menjadi pencetak gol terbanyak Eredivisie pada 2024 dengan 29 gol. "Dia punya kemauan luar biasa untuk terus berkembang, dan itulah yang membuatnya begitu sukses sekarang. Saya yakin dia mampu melangkah ke salah satu dari lima liga teratas," kata mentornya, Siewert, tentang Pavlidis pada musim semi 2024. Saat itu, Pavlidis kabarnya juga diminati klub-klub Bundesliga yang ambisius, tetapi terutama oleh klub-klub Premier League.

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Pavlidis pada akhirnya memang tidak pindah ke salah satu dari lima liga teratas. Namun, pada musim panas 2024, ia bergabung dengan Benfica, klub besar dunia yang biasanya memberinya kesempatan bermain di Liga Champions. Membuktikan ketajamannya di kompetisi elite Eropa itu menjadi target besar berikutnya bagi pemain asal Thessaloniki tersebut. Ia pun segera berhasil melakukannya dengan mencetak tujuh gol di Liga Champions musim 2024/25.

Vangelis Pavlidis: Diminati FC Barcelona setelah mencetak hat-trick?

Pavlidis menjadi sosok paling berjasa dalam keberhasilan Benfica melewati babak play-off dan berhak menantang FC Barcelona di babak 16 besar. Ia mencetak gol tunggal kemenangan 1-0 pada leg pertama melawan AS Monaco, lalu menyumbang satu gol dan satu assist dalam hasil imbang 3-3 pada leg kedua. Benfica memang kalah dari Barcelona pada babak berikutnya. Namun, Barca kemungkinan jauh lebih mengingat kemenangan dramatis 5-4 atas Benfica pada fase liga beberapa pekan sebelumnya. Pavlidis tentu menjadi bagian utama dari ingatan itu karena mencetak tiga gol ke gawang klub papan atas Spanyol tersebut.

Karena itu, masuk akal jika Barcelona kabarnya mempertimbangkan Pavlidis pada musim panas lalu. Rupanya, klub asal Catalunya itu melihatnya sebagai opsi alternatif untuk posisi penyerang tengah setelah upaya mendatangkan target utama mereka, Julian Alvarez (Atletico Madrid), tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhasil.

Apakah upaya mendatangkan Pavlidis akan berakhir berbeda adalah persoalan lain. Penyerang itu masih terikat kontrak di Lisbon hingga 2029, klausul pelepasannya sebesar 100 juta euro terbilang tinggi, dan Benfica sama sekali tidak berencana melepas salah satu pemain terpentingnya pada bursa transfer yang baru berlalu. Namun, situasinya mungkin kini berubah. Menurut laporan A Bola , Spurs yang sedang terpuruk dan kembali tertahan di papan bawah klasemen telah menetapkan Pavlidis sebagai target utama mereka untuk bursa transfer musim dingin. Itu tidak mengherankan mengingat catatan impresif pemain Yunani tersebut, yakni 15 gol dalam 15 pertandingan kompetitif, serta lini serang Spurs yang tersendat (6 gol dalam 7 pertandingan liga).

Baru memasuki usia emas pesepakbola pada umur 27 tahun, Pavlidis masih punya waktu untuk suatu hari bermain di salah satu dari lima liga terbaik dunia. Perjalanannya melintasi Eropa dimulai di Bochum saat ia berusia 16 tahun.