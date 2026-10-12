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Jochen Tittmar
Diterjemahkan oleh

Ia disebut bakal datang ke Dortmund pada musim dingin! BVB kabarnya punya rencana khusus terkait calon rekrutan

Bundesliga
Transfers
Borussia Dortmund
M. Regula

Transfer Marcel Regula ke BVB yang gagal terwujud pada musim panas bisa terlaksana pada musim dingin. Menurut Bild, BVB ingin melatih talenta gelandang serang itu untuk beralih posisi menjadi bek kanan.

Kontak antara para petinggi Si Kuning-Hitam dan pihak pemain Polandia berusia 19 tahun itu kabarnya "nyaris tidak merenggang" sejak musim panas. Selain itu, perekrutannya disebut dapat diwujudkan "tanpa banyak kesulitan".

Pada bursa transfer sebelumnya, pemain tim nasional junior itu sudah menjadi kandidat kuat untuk bergabung dengan BVB. Saat itu, Dortmund mencari solusi yang tepat setelah rekrutan baru Giannis Konstantelias mengalami cedera ligamen silang.

Selain BVB, 1. FC Köln juga dikabarkan menaruh minat kepada pemain muda itu pada musim panas. Namun, Regula akhirnya tetap bertahan di negara asalnya, tempat kontraknya masih berlaku hingga 2028.

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Rencana khusus: Apa yang disiapkan BVB untuk Marcel Regula?

Menurut informasi Sky, biaya transfer sekitar tujuh juta euro disebut-sebut diperlukan untuk mendatangkan talenta muda tersebut. Menurut Bild , pelatih Dortmund Niko Kovac berniat mengubah profil permainan Regula: Dortmund, menurut laporan itu, berencana melatihnya untuk peran baru. Regula akan dimainkan jauh lebih defensif dibandingkan saat di Lubin dan diproyeksikan sebagai pelapis bek kanan Julian Ryerson.

Rencana itu dilatarbelakangi kekosongan pemain di sisi kanan pertahanan. Setelah Yan Couto pindah ke Como 1907 di Italia pada musim panas, tidak ada lagi bek kanan kedua yang berposisi asli di sektor tersebut dalam skuad. Ketika Ryerson absen, bek kiri Daniel Svensson belakangan harus mengisi sisi kanan. Solusi darurat itu tampaknya juga dianggap kurang ideal di internal klub.

Di Ekstraklasa Polandia musim ini, Regula yang berusia 19 tahun sejauh ini mencetak dua gol dalam sepuluh pertandingan. Ia hampir selalu bermain di posisi nomor 10.

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