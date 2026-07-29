Menurut laporan Sport Bild, Rüdiger disebut sempat mengisyaratkan langsung setelah tersingkirnya Jerman secara mengecewakan di babak 32 besar Piala Dunia 2026 melawan Paraguay bahwa ia ingin mengakhiri kariernya di tim nasional, bahkan saat masih berada di ruang ganti. Namun, hingga kini bek tengah itu diketahui belum secara resmi mengumumkan keputusan semacam itu.

Dan menurut Sport Bild, Rüdiger juga bisa saja berubah pikiran setelah mengambil sedikit jarak. Disebutkan bahwa pemain berusia 33 tahun itu masih membuka kemungkinan apakah ia akan tetap lanjut di tim DFB setelah mundurnya Julian Nagelsmann dan penunjukan Jürgen Klopp sebagai pelatih baru tim nasional Jerman.

Sementara itu, apakah Klopp ingin mengandalkan bek Real Madrid tersebut juga masih belum jelas. Menurut Sport Bild, pelatih kepala baru itu, yang diperkenalkan Jumat lalu, kini ingin secara bertahap menelepon para pemain tim nasional saat ini dan para pemain yang baru masuk dalam pantauannya untuk menyampaikan rencananya kepada mereka. Disebutkan pula bahwa, juga karena hal itu baru dilakukan sekarang, para kandidat yang mungkin pensiun sejauh ini masih menahan diri untuk tidak menyampaikan pernyataan publik terkait masa depan mereka di tim nasional.

Apakah Jürgen Klopp akan mengandalkan Antonio Rüdiger dalam pembangunan ulang tim DFB?

Rüdiger awalnya merupakan bek tengah pilihan nomor tiga di Piala Dunia dan harus berada di belakang duet utama Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck. Setelah pemain yang disebut terakhir mengalami cedera pergelangan kaki pada laga grup kedua melawan Pantai Gading dan absen hingga sisa turnamen, Rüdiger masuk ke tim dan tampil sebagai starter baik dalam laga penutup fase grup melawan Ekuador (1:2) maupun di babak 32 besar melawan Paraguay (4:5 adu penalti). Secara keseluruhan, bek tersebut sejauh ini sudah mencatatkan 86 caps bersama tim nasional.





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Apakah di usia 33 tahun ia masih akan masuk skuad inti di bawah Klopp, masih harus ditunggu. Pelatih baru DFB itu dalam konferensi pers perdananya sudah lebih dari sekadar mengisyaratkan bahwa ia juga ingin memulai perombakan dari sisi personel dan secara eksplisit membuka pintu bagi wajah-wajah baru. Selain Tah dan Schlotterbeck yang kemungkinan besar tetap aman di skuad juga di era Klopp, ada beberapa bek tengah muda seperti Malick Thiaw (Newcastle United), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), atau Yann Bisseck (Inter Milan) yang bisa menjadi opsi untuk pembangunan ulang. Di sisi lain - dan di situlah peluang Rüdiger berada - masih belum jelas pemain-pemain senior berpengalaman mana yang benar-benar ingin dibawa Klopp untuk masa depan tim DFB.

Turnamen-turnamen besar Antonio Rüdiger kebanyakan berakhir mengecewakan

Rüdiger menjalani debutnya di tim nasional pada Mei 2014 dan sejak itu konsisten menjadi bagian dari tim nasional. Euro 2016 seharusnya menjadi turnamen besar pertamanya, tetapi tak lama sebelumnya ia mengalami robek ligamen cruciatum dan harus absen. Setelah itu Rüdiger memang ikut dalam keberhasilan menjuarai Piala Konfederasi 2017, tetapi penampilannya di turnamen-turnamen besar kebanyakan berakhir mengecewakan: tersingkir di fase grup pada Piala Dunia 2018 dan 2022, babak 16 besar di Euro 2021, perempat final di Euro 2024, dan kini babak 32 besar di Piala Dunia 2026.

Sementara itu, Klopp akan mengumumkan skuad pertamanya sebagai pelatih tim nasional pada September. Pria 59 tahun itu akan menjalani debutnya pada 24 September, saat Jerman bertandang ke Belanda pada laga pembuka musim baru Nations League. Tiga hari kemudian, laga kandang pertama Klopp bersama tim nasional akan berlangsung di Augsburg melawan Yunani.