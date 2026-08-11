Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport
Nino Duit

Diterjemahkan oleh

Ia dikabarkan "meledak" di tempat latihan! Apakah Julian Alvarez kini mogok di Atletico Madrid?

LaLiga
Transfers
Atletico Madrid
Barcelona
J. Alvarez

Perselisihan antara Julian Alvarez, yang sangat ingin bergabung dengan Barcelona, dan Atletico Madrid telah mencapai tahap eskalasi berikutnya.

Alvarez kembali ke Madrid pada Senin setelah libur Piala Dunianya diperpanjang. Menurut laporan Mundo Deportivo, ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menegaskan keinginannya pindah dalam pembicaraan langsung dengan pelatih Diego Simeone dan ketua eksekutif Miguel Angel Gil Marin. Namun, keduanya disebut tidak berada di pusat latihan. Simeone saat ini kabarnya sedang berada di Ibiza untuk liburan singkat selama dua hari.

Setelah itu, menurut laporan tersebut, Alvarez "meledak". Penyerang berusia 26 tahun itu merasa dua figur terpenting Atletico tersebut tidak punya keberanian untuk menghadapi situasi ini dan berbicara langsung dengannya. 

Kepada orang-orang yang berada di kompleks latihan, Alvarez disebut memberi tahu bahwa kesabarannya telah habis dan hal itu akan membawa konsekuensi. Muncul spekulasi soal kemungkinan mogok latihan. "Jangan hitung saya," kata Alvarez. Kalimat "Saya keluar" juga disebut terlontar.

Julian Alvarez sudah menegaskan keinginannya pindah secara terbuka

Alvarez sudah berminggu-minggu mendorong kepindahan ke Barcelona dan merujuk pada dugaan janji dari Februari. Klub Catalunya itu disebut sudah mengajukan tawaran 120 juta euro beberapa pekan lalu, tetapi Atletico merujuk pada klausul pelepasan senilai 500 juta yang tercantum dalam kontrak yang berlaku hingga 2030.

Saat Piala Dunia, ketika Alvarez bersama Argentina kalah dari Spanyol di final, ia juga sudah secara terbuka meminta untuk dilepas. "Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya, tetapi saya juga tidak bisa bersembunyi atau berpura-pura seolah tidak ada apa-apa," kata Alvarez kepada ESPN. "Saya berusaha menjadi orang yang jujur. Dan saya sudah berbicara secara terbuka dan jujur dengan orang-orang di klub yang memang harus saya ajak bicara. Saya rasa kepindahan adalah yang terbaik untuk semua pihak, dan saya ingin mewujudkan impian saya."

Club Friendlies
Marseille crest
Marseille
OM
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Alvarez mencatatkan 20 gol dan sembilan assist dalam 49 pertandingan kompetitif untuk Atletico musim lalu, klub yang memboyongnya ke Madrid dari Manchester City pada 2024 dengan nilai 75 juta euro. Klub ibu kota akan memulai musim baru pada 19 Agustus dengan laga kandang melawan Malaga.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google