Ia dikabarkan "meledak" di tempat latihan! Apakah Julian Alvarez kini mogok di Atletico Madrid?

Alvarez kembali ke Madrid pada Senin setelah libur Piala Dunianya diperpanjang. Menurut laporan Mundo Deportivo, ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menegaskan keinginannya pindah dalam pembicaraan langsung dengan pelatih Diego Simeone dan ketua eksekutif Miguel Angel Gil Marin. Namun, keduanya disebut tidak berada di pusat latihan. Simeone saat ini kabarnya sedang berada di Ibiza untuk liburan singkat selama dua hari.

Setelah itu, menurut laporan tersebut, Alvarez "meledak". Penyerang berusia 26 tahun itu merasa dua figur terpenting Atletico tersebut tidak punya keberanian untuk menghadapi situasi ini dan berbicara langsung dengannya.

Kepada orang-orang yang berada di kompleks latihan, Alvarez disebut memberi tahu bahwa kesabarannya telah habis dan hal itu akan membawa konsekuensi. Muncul spekulasi soal kemungkinan mogok latihan. "Jangan hitung saya," kata Alvarez. Kalimat "Saya keluar" juga disebut terlontar.

Julian Alvarez sudah menegaskan keinginannya pindah secara terbuka

Alvarez sudah berminggu-minggu mendorong kepindahan ke Barcelona dan merujuk pada dugaan janji dari Februari. Klub Catalunya itu disebut sudah mengajukan tawaran 120 juta euro beberapa pekan lalu, tetapi Atletico merujuk pada klausul pelepasan senilai 500 juta yang tercantum dalam kontrak yang berlaku hingga 2030.

Saat Piala Dunia, ketika Alvarez bersama Argentina kalah dari Spanyol di final, ia juga sudah secara terbuka meminta untuk dilepas. "Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya, tetapi saya juga tidak bisa bersembunyi atau berpura-pura seolah tidak ada apa-apa," kata Alvarez kepada ESPN. "Saya berusaha menjadi orang yang jujur. Dan saya sudah berbicara secara terbuka dan jujur dengan orang-orang di klub yang memang harus saya ajak bicara. Saya rasa kepindahan adalah yang terbaik untuk semua pihak, dan saya ingin mewujudkan impian saya."

Alvarez mencatatkan 20 gol dan sembilan assist dalam 49 pertandingan kompetitif untuk Atletico musim lalu, klub yang memboyongnya ke Madrid dari Manchester City pada 2024 dengan nilai 75 juta euro. Klub ibu kota akan memulai musim baru pada 19 Agustus dengan laga kandang melawan Malaga.