Nando Alonso tercengang. Dia tidak menyangka hal itu akan dilakukan oleh Edin Terzic. CD Derio, klub divisi tiga yang dilatih Alonso, bertanding dalam laga persahabatan melawan Athletic Club dari Bilbao, klub baru yang dilatih Terzic. Bagi mantan pelatih Borussia Dortmund itu, ini adalah pertandingan pertamanya di pinggir lapangan bersama tim Basque tersebut setelah lebih dari dua tahun absen.

"Saya terkejut ketika berjalan menuju bangku cadangan dan ada seseorang yang memanggil nama saya. Saya menoleh, dan di sana dia berdiri," kata Alonso setelah pertandingan. "Dia mengucapkan semoga sukses untuk proyek baru saya di Derio. Bahwa dia bersusah payah mencari tahu nama saya dan mengetahui bahwa kami sedang memulai proyek baru, saya anggap sebagai sikap yang sangat baik. Saya mendapat kesan bahwa dia adalah orang yang penuh perhatian dan mudah didekati, yang sisi kemanusiaannya patut dipuji."

Itu bukanlah satu-satunya tindakan baik yang dilakukan Terzic pada hari itu, yang berakhir dengan kemenangan 3-0 bagi Bilbao. Karena Derio hanya tersisa sepuluh pemain setelah salah satu pemainnya cedera dan wasit tidak mengizinkan pergantian pemain lagi, Terzic pun bereaksi. Dia menarik Aitor Paredes dari lapangan, sehingga jumlah pemain kembali seimbang.

Episode ini menjadi simbol dari hari-hari pertama Terzic di Spanyol Utara. Pria berusia 43 tahun ini sejauh ini diterima dengan sangat baik berkat sikapnya yang hangat dan penuh empati. Sebagai penggemar setia BVB, Terzic tentu saja sangat memahami bagaimana rasanya menjadi penggemar klub yang sangat berarti bagi seluruh warga kota dan yang stadion legendarisnya, San Mames, selalu penuh sesak.

IMAGO

Edin Terzic: Secara statistik, salah satu pelatih terbaik dalam sejarah

Sebuah klub yang didirikan pada tahun 1898 dan dikenal sangat istimewa berkat filosofinya yang unik di dunia sepak bola profesional modern. Bilbao telah berkomitmen selama lebih dari 110 tahun untuk secara konsisten mengandalkan pemain yang berasal dari Basque Country atau yang dibina di sana. Identitas regional dan akademi pemuda miliknya sendiri, Lezama, merupakan pilar utama dari satu-satunya klub—selain Real Madrid dan FC Barcelona—yang belum pernah terdegradasi dari liga utama Spanyol.

Pada awal Mei, Bilbao mengumumkan penunjukan Terzic. Kesepakatan tersebut memicu antusiasme besar di kalangan para penggemar, yang hingga kini masih tak percaya bahwa seorang pelatih sekelas Terzic bergabung dengan klub mereka. Meskipun kontraknya masih berlaku, Terzic meninggalkan BVB pada Juni 2024 — dengan kekalahan di final Liga Champions melawan Real Madrid (0:2) sebagai titik akhir. Ia adalah pelatih terakhir yang membawa gelar bagi Dortmund (Piala DFB 2021).

Sejak saat itu, Terzic dibanjiri tawaran dari dalam dan luar negeri. Mulai dari Frankfurt, Wolfsburg, Monaco, Tottenham, hingga Chelsea, semuanya ada. Tidak mengherankan, mengingat fakta yang sering terlewatkan, terutama di Jerman: Terzic yang lahir di Menden ini, berdasarkan perolehan poin, merupakan salah satu pelatih terbaik Jerman sepanjang sejarah.

IMAGO

Edin Terzic di Bilbao: Pernyataan Pertama dalam Bahasa Basque

Sejauh ini, ia telah melatih 128 pertandingan (75 kemenangan, 24 seri, 29 kekalahan) sebagai pelatih kepala tunggal, dengan rata-rata poin 1,95 per pertandingan. Di luar FC Bayern München dan Borussia, tidak ada pelatih Jerman yang mampu mengungguli rata-rata ini dengan setidaknya 75 dan maksimal 300 pertandingan resmi — sepanjang sejarah!

"Kaixo, eskerrik asko athleticzales, oso pozik nago hemen egoteagatik," demikian bunyi pernyataan pertama Terzic pada 7 Juli saat perkenalan resminya di ruang pers yang penuh sesak, setelah itu ia diberikan jersey dengan namanya dan nomor punggung 52 — karena ia adalah pelatih ke-52 dalam sejarah Bilbao. Terjemahan dari bahasa Basque: "Halo, terima kasih banyak, para pendukung Athletic, saya sangat senang berada di sini."

Presiden Jon Uriarte, yang baru-baru ini diperpanjang masa jabatannya hingga tahun 2030, sebelumnya menyebut hari itu sebagai “hari yang sangat penting bagi klub.” Terzic konon merupakan kandidat pilihannya untuk menggantikan Ernesto Valverde. Pria berusia 62 tahun itu telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih Athletic setelah menjalani tiga periode kepelatihan dan lebih dari 500 pertandingan resmi. “Kami melihat kemampuan sepak bola yang luar biasa dan potensi dinamis dalam diri Anda. Dan yang terpenting, sejak hari pertama Anda sudah menunjukkan antusiasme terhadap tantangan yang begitu berbeda dan memotivasi seperti yang ada di Athletic,” kata Uriarte mengenai Terzic.

Getty Images

Bilbao baru saja menjalani musim yang sangat buruk

Namun, kesepakatan ini diinisiasi oleh Mikel Gonzalez, yang juga duduk di samping Terzic. Pria berusia 38 tahun itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Sepak Bola Profesional di Bilbao dan telah menjalin kontak dengan mantan pelatih Dortmund tersebut sejak lama. Ketika tim Basque itu kalah 1-4 dari BVB di Liga Champions pada Oktober lalu, Terzic juga pertama kali bertemu dengan Presiden Uriarte. Gonzalez berterima kasih kepada Terzic karena telah memilih Bilbao “dan bukan klub-klub besar yang berlaga di kompetisi-kompetisi terbaik”. Ia menekankan bahwa filosofi pelatih asal Jerman berdarah Bosnia ini sangat cocok dengan klub dan bahwa “masyarakat akan merasakan ikatan yang kuat dengannya”.

Bahwa kedatangan Terzic memicu semangat baru terutama berkaitan dengan musim sebelumnya. Musim itu berjalan sangat buruk bagi Bilbao. Posisi ke-12 menandai peringkat terburuk sejak 2018; jarak ke zona degradasi pada akhirnya hanya tiga poin saja—namun kualifikasi ke Conference League juga hanya terpaut enam poin.

Namun, Bilbao termasuk salah satu tim yang paling rapuh di liga dan bermain dengan serangan yang tumpul: Hanya empat klub yang kebobolan lebih banyak gol, dan hanya empat klub yang mencetak gol lebih sedikit. Di semifinal Copa del Rey, mereka bahkan harus menelan kekalahan dari rival sekota mereka, San Sebastian, yang semakin menambah rasa frustrasi. Setelah menjuarai piala pada 2024 dan dua tahun berkompetisi di Eropa, jadwal padat dengan pertandingan tiga kali seminggu bagi Bilbao pada musim mendatang pun harus ditinggalkan.

Getty Images

Edin Terzic dijuluki sebagai “penyiksa termuda Luis Enrique”

Hal ini justru bisa menguntungkan Terzic, yang sebentar lagi akan menyambut tiga juara dunia baru—Unai Simon, Aymeric Laporte, dan Nico Williams—ke dalam timnya. Para pendukung tim merah-putih mendambakan perubahan total dan menaruh harapan penuh pada “penyiksa termuda Luis Enrique”, sebutan yang diberikan surat kabar olahraga Spanyol Mundo Deportivo kepada Terzic. Alasannya? Ia adalah pelatih terakhir yang mengalahkan Paris Saint-Germain di babak gugur Liga Champions.

Untuk mewujudkan visinya, Terzic, selain asisten pelatih lamanya Sebastian Geppert, juga mendatangkan dua orang lagi ke dalam tim. Peter Gaydarov, pria asal Bulgaria berusia 35 tahun, didatangkan dari FC Bayern setelah lima tahun, di mana ia terakhir melatih tim U-19. Selain itu, Oscar de Marcos, seorang legenda klub sejati, juga bergabung. Dengan 573 pertandingan resmi untuk Bilbao, pria berusia 37 tahun ini merupakan pemain dengan penampilan terbanyak kedua dalam sejarah klub. “Tidak ada tiga kalimat pun berlalu tanpa menyebut namanya. Ketika saya mengetahui betapa pentingnya Oscar bagi klub ini, saya berkata: Saya harus bekerja sama dengannya,” jelas Terzic.

Terzic tidak hanya memanfaatkan masa istirahatnya selama dua tahun untuk melakukan berbagai perjalanan bersama keluarganya yang sudah terlalu lama terabaikan. Ia juga bertemu dengan banyak pakar dari berbagai bidang. Misalnya, ia mengikuti pelatihan lanjutan tentang Kecerdasan Buatan (AI) sebagai bantuan dalam analisis data.

IMAGO

Edin Terzic bertukar pikiran dengan Jupp Heynckes dan Hansi Flick

Ia juga tetap menjalin kontak dengan legenda Jupp Heynckes, yang sebelumnya merupakan satu-satunya pelatih asal Jerman dalam sejarah klub Bilbao, dan yang hingga kini masih dihormati sebagai “Don Jupp” di kota tersebut setelah dua masa jabatannya (1992 hingga 1994 dan 2001 hingga 2003). Terzic juga mampir menemui Hansi Flick di Barcelona, karena “saya ingin mengetahui apa saja yang berubah bagi mereka saat beralih dari Bundesliga ke LaLiga”.

Terzic akan segera bertemu kembali dengan Flick. Terzic langsung memulai dengan tiga pertandingan liga dalam waktu delapan hari; pada pekan kedua, tim akan bertandang ke markas Barca. Pertandingan perdana akan digelar di San Mames melawan FC Sevilla. Pada saat itu, “Aste Nagusia”, festival kota terbesar di Bilbao, sedang berlangsung. Pesta di sana kemungkinan akan semakin meriah jika Terzic berhasil merayakan kemenangan dalam debut resminya.