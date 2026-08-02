Ia boleh bernegosiasi dengan klub lain: Borussia Monchengladbach ke pemusatan latihan tanpa peserta Piala Dunia





Borussia Monchengladbach sedang mempersiapkan diri di Tegernsee untuk musim Bundesliga yang baru. Yang tidak ikut serta adalah pemain tim nasional AS, Giovanni Reyna. Mantan supertalenta itu dibebastugaskan untuk menggelar pembicaraan dengan "klub lain".

Hal itu disampaikan Gladbach dalam sebuah pernyataan. Menurut kabar yang beredar, klub lain tersebut adalah Racing Strasbourg. Reyna, yang pada Piala Dunia 2026 di Amerika Utara mencetak gol penutup dalam kemenangan 4-1 atas Paraguay pada laga pembuka, tampaknya akan meninggalkan Bundesliga menuju Prancis.

Gelandang yang masih baru berusia 23 tahun itu bergabung dengan akademi Borussia Dortmund pada 2019 dan setahun kemudian menjalani debutnya di Bundesliga. "Anak ini sangat hebat. Dia bisa menandatangani kontrak dengan klub mana pun di dunia, tetapi pada akhirnya dia memilih Borussia Dortmund," demikian Sebastian Geppert, yang belum lama ini menjadi asisten pelatih Edin Terzic di Athletic Bilbao dan sebelumnya lama menjadi pelatih akademi di BVB, pernah dikutip oleh Transfermarkt.

Memang, Reyna mencatatkan 105 penampilan untuk tim profesional BVB hingga 2025, tetapi terobosan besarnya tidak pernah benar-benar terjadi, juga karena banyaknya cedera. Setelah ia menghabiskan paruh kedua musim 2024 sebagai pemain pinjaman di Nottingham Forest dan setelah itu tidak lagi mampu menembus tim BVB, ia pindah ke Borussia Monchengladbach pada musim panas lalu dengan nilai empat juta euro.

Berapa banyak pertandingan yang dimainkan Giovanni Reyna untuk Borussia Monchengladbach?

Di Niederrhein, ia memang mencatatkan 19 penampilan di Bundesliga, tetapi tidak dalam satu pun pertandingan ia dimainkan selama 90 menit penuh.

Kini ia pun boleh mencoba memulai lagi di liga yang baru.

Monchengladbach disebut siap menjual Reyna dengan biaya transfer yang rendah. Di klub Prancis itu, yang finis di posisi kedelapan pada musim Ligue 1 lalu, Reyna akan masuk ke lini serang yang kuat bersama pemain tim nasional Paraguay Julio Enciso, tempat di mana ia sangat mungkin bisa menampilkan kekuatannya.



