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Pelatih kepala Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyatakan bahwa pemain muda berusia 18 tahun, Luca Williams-Barnett, siap tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di Liga Primer Inggris saat timnya bertandang ke markas Leeds United pada Sabtu. Penyerang remaja itu mencuri perhatian lewat penampilan singkat yang memukau setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan kandang 2-0 atas Crystal Palace akhir pekan lalu.

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Pelatih asal Italia yakin sensasi remaja siap tampil

De Zerbi yakin Williams-Barnett siap menjadi starter setelah membuat para suporter terpukau dengan melewati tiga bek Palace lewat dribel dalam penampilan perdananya di kasta tertinggi. Penampilannya sebagai pemain pengganti itu baru merupakan penampilan keduanya bersama tim senior musim ini, setelah sempat tampil singkat melawan Charlton Athletic di Carabao Cup. Meski menit bermainnya di tim utama masih terbatas, pemain muda itu sudah lama membangkitkan antusiasme besar di akademi klub London utara tersebut.

Para pemain senior membimbing talenta akademi

Setelah melibatkan sang pengatur serangan dalam latihan tim utama bersama para pemain berpengalaman, pelatih Tottenham itu terkesan dengan kemampuan alaminya sejak musim panas.

Berbicara menjelang pertandingan hari Sabtu, De Zerbi mengatakan: "Sejak pramusim, sudah jelas [dia adalah] talenta istimewa. Anda langsung mengenali talenta istimewa dan dia tidak perlu menunjukkan sesuatu yang luar biasa, paham? Semua yang dia lakukan [sudah cukup] dan dia adalah salah satu talenta istimewa.

"Untuk langkah berikutnya, dia harus menikmatinya, mengikuti para pemain yang lebih tua dan lebih berpengalaman seperti [Andy] Robertson, [James] Maddison, Ben Davies, serta mencari kesempatan untuk bermain."

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Sempat mempertimbangkan menjadi starter dalam derbi London

Meski perkembangan pemain remaja itu harus ditangani dengan sabar, pelatih asal Italia tersebut mengungkapkan bahwa ia nyaris memasukkannya ke dalam susunan pemain inti saat menghadapi rival sesama London, Chelsea, bulan lalu.

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Mengenai perannya dalam membina pemain muda tersebut, De Zerbi menambahkan: "Itu tanggung jawab saya karena ketika Anda menangani pemain muda dan talenta sebesar Luca, tanggung jawab saya menjadi lebih besar.

"Dia harus siap ketika masuk ke lapangan. Saya pikir itu [memang] tidak bergantung pada hasil, dia bisa bermain sejak awal. Sebelum pertandingan melawan Chelsea, saya sempat berpikir untuk memasukkannya ke dalam susunan pemain inti, tetapi pada akhirnya Anda harus menemukan momen yang tepat, juga bagi mereka.

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"Saya pikir usia tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah kualitas, kepribadian, perilaku di lapangan, dan kemampuan. Luca memiliki semua itu."

Lawatan ke Yorkshire menguji catatan tak terkalahkan

Williams-Barnett berharap bisa tampil di Elland Road saat Tottenham, yang berada di posisi kesembilan dengan 12 poin dari sembilan pertandingan, berupaya memperpanjang catatan tak terkalahkan dalam empat laga. Leeds menempati posisi ke-12 dengan 11 poin dan belum menang dalam lima pertandingan setelah kalah 2-0 di markas Bournemouth. Musim lalu, Leeds bermain imbang 1-1 melawan Spurs lewat gol Mathys Tel dan Dominic Calvert-Lewin. Selain itu, tim tamu tak terkalahkan dalam enam pertemuan liga sejak Mei 2021, dengan keunggulan gol 17-7 atas Leeds.