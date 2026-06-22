Ia bermimpi bisa memboyongnya... Dua kendala menghalangi Manchester United dan bintang Real Madrid

Jurnalis Italia ternama, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa Manchester United menempatkan pemain internasional Prancis Aurélien Tchouaméni, yang saat ini bermain untuk Real Madrid, di urutan teratas daftar “impian” mereka untuk memperkuat lini tengah, sebagai langkah yang bertujuan menemukan pengganti yang ideal bagi pemain Brasil Casemiro, namun kesepakatan ini menghadapi dua kendala utama yang berpotensi menggagalkan terwujudnya transfer tersebut.

Romano mengatakan melalui kanal YouTube-nya pada Senin malam: "Saya telah berulang kali memberitahu Anda pada bulan April dan Mei, bahwa jika Manchester United memiliki kebebasan untuk memilih pemain ideal guna menggantikan Casemiro, nama yang akan diusulkan secara internal adalah Aurélien Tchouaméni. Dia adalah gelandang bertahan yang ideal, memiliki pengalaman Eropa yang luas, level permainannya sangat baik, dan minat terhadapnya sudah pasti."

Namun, Romano menjelaskan bahwa kesepakatan ini menghadapi dua masalah mendasar. Pertama, Real Madrid belum membuka pintu bagi kepergian sang pemain. Kedua, gaji Tchouameni yang sangat tinggi di klub Spanyol tersebut tidak sesuai dengan rencana keuangan klub Inggris saat ini, sehingga membuatnya sulit untuk dipenuhi.

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Ia menambahkan: “Tidak diragukan lagi bahwa Manchester United memimpikan dan mengagumi Tchouaméni, itu sudah pasti. Mereka sangat menghargai sang pemain dan menganggapnya ideal, tetapi mari kita bersikap realistis: kesepakatan ini bergantung pada Real Madrid yang belum memberikan lampu hijau, ditambah lagi masalah gaji. Inilah kenyataan yang ada.”

Chouaméni mengalami cedera otot setelah kemenangan Prancis 3-1 atas Senegal di laga pembuka Piala Dunia, yang membuatnya absen dalam pertandingan kedua melawan Irak.

Real Madrid secara resmi telah merekrut tiga pemain hingga saat ini, tidak ada satupun di antaranya yang bermain di posisi Chouaméni, yaitu: Bernardo Silva, Marc Cucurella, dan Ibrahima Konaté.

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