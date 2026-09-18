Patrick Vieira, pelatih baru timnas Senegal, mengakhiri polemik seputar absennya bintang Sadio Mane dari skuad perdananya, dengan menegaskan bahwa pencoretan penyerang Al Nassr Arab Saudi itu disebabkan masalah fisik, bukan karena keputusan yang berkaitan dengan masa depan internasionalnya.

Vieira mengejutkan semua orang dengan mengumumkan skuad perdananya bersama Senegal untuk persiapan menghadapi dua laga melawan Mozambik dan Etiopia pada pembukaan kualifikasi Piala Afrika 2027, tanpa nama Mane.

Vieira menjelaskan, dalam konferensi pers perkenalannya kepada media setelah penunjukannya secara resmi pada hari Jumat ini, sebagaimana dikutip situs "Seneweb" Senegal, bahwa dirinya telah berkomunikasi secara langsung dengan Mane sebelum pengumuman skuad, seraya menyatakan bahwa pemain itu mungkin akan kembali ke barisan Senegal pada periode jeda internasional mendatang.

Pelatih asal Prancis itu berkata: "Saya berbicara dengan Sadio melalui telepon, dan dia mengalami masalah fisik. Itulah sebabnya dia tidak akan bersama kami di pemusatan latihan kali ini, tetapi dia kemungkinan besar akan hadir pada pemusatan latihan berikutnya."

Vieira: Memilih Senegal Datang dari Hati

Vieira juga menyinggung aspek finansial yang berkaitan dengan penunjukannya memimpin timnas Senegal, dengan menegaskan bahwa uang bukanlah faktor yang menentukan keputusannya untuk menerima tugas tersebut.

Ia berkata: "Pilihan saya adalah keputusan yang berasal dari hati, dan bukan demi uang."

Pelatih asal Prancis itu mengungkapkan bahwa dirinya tidak ragu terlalu lama untuk menerima tawaran Federasi Sepak Bola Senegal, setelah menggelar pertemuan pertamanya dengan presiden federasi, seraya menjelaskan bahwa dialog pertama itu sudah cukup untuk meyakinkannya menjalani pengalaman ini.

Ia menambahkan: "Sejak pertemuan pertama yang mempertemukan saya dengan presiden federasi, saya langsung menyetujui untuk menjalani tantangan ini."

Generasi Istimewa di Balik Keputusan Vieira

Vieira menegaskan bahwa keberadaan generasi istimewa dari para pemain Senegal, di samping keinginannya untuk mentransfer pengalaman yang telah ia peroleh di level tertinggi, merupakan salah satu alasan utama yang mendorongnya menerima tugas tersebut.

Ia berkata: "Ada generasi luar biasa dari para pemain yang sedang menuju kemunculannya, dan ada peluang nyata di hadapan saya untuk menempatkan pengalaman saya di level tertinggi guna melayani mereka."

Pelatih asal Prancis itu melanjutkan dengan menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah memanfaatkan pengalamannya demi kepentingan timnas Senegal, dan bekerja sama dengan federasi untuk membangun proyek baru bersama Senegal.

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