Nathaniel Brown belakangan dianggap sebagai pemain tetap tim nasional Jerman. Namun, pengamat sepakbola Dietmar Hamann mempertanyakan keputusan pelatih timnas Jürgen Klopp untuk kembali memanggil bek kiri tersebut.

"Yang sedikit mengejutkan saya adalah pemanggilan Brown," kata Hamann kepada Sky. Alasannya, pemain serbabisa berusia 23 tahun itu "saat ini merupakan bek kiri pilihan ketiga" di Bayern Munich. Hamann menilai: "Mereka tampaknya tidak memercayainya untuk bermain di lini belakang."

Memang, dalam dua pertandingan terakhir, pemain lain lebih diutamakan di posisi bek kiri. Saat bermain imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund, Alphonso Davies, yang kembali menemukan performanya, tampil sejak awal. Sementara dalam kemenangan 2-0 di kandang Atletico Madrid, Josip Stanisic menjadi pilihan. Namun, ada hal lain yang juga perlu dicatat: Karena badai cedera, pelatih kepala interim Aaron Danks mempertahankan Brown yang serbabisa sebagai opsi pemain pengganti untuk lini serang. Ia memasukkan Brown sebagai pemain nomor 10 dalam kedua pertandingan itu, posisi yang juga pernah diisi Brown pada awal musim.

Saat itu, Klopp sempat melontarkan sindiran bercanda kepada pelatih Bayern Vincent Kompany terkait posisi Brown. "Sekarang kami akhirnya punya bek kiri, lalu dia malah bermain sebagai pemain nomor 10," canda Klopp dalam wawancara televisi dengan Sat1. Hamann berpendapat: "Kalau Anda pesepakbola yang bagus, siapa pun bisa bermain sebagai pemain nomor 10 di Munich karena Anda menguasai bola 80 persen."

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Bagaimana kiprah Nathaniel Brown sejauh ini di bawah Jürgen Klopp?

Dalam pekan-pekan berikutnya, Brown dan Davies bergantian mengisi posisi bek kiri Bayern Munich. Secara keseluruhan, Brown menjadi starter sebagai bek kiri dalam enam dari 15 pertandingan kompetitif musim ini. Tiga di antaranya terjadi dalam tiga pekan terakhir, yakni melawan RB Leipzig, SC Freiburg, dan 1. FC Magdeburg.

Di timnas Jerman, Brown telah menjadi pilihan utama di posisi bek kiri sebelum Piala Dunia. Ia pun menjadi salah satu dari sedikit pemain Jerman yang tampil menonjol dalam turnamen yang selebihnya begitu mengecewakan itu. Setelahnya, ia pindah dari Eintracht Frankfurt ke Bayern Munich seharga 50 juta euro.

Pada periode pertandingan internasional pertama di bawah Klopp, Brown tampil kurang memuaskan dalam dua laga sebelum harus meninggalkan tim sebagai bagian dari perombakan skuad yang telah direncanakan. Setelah itu, Maximilian Mittelstädt dan David Raum yang lebih berpengalaman mendapat kesempatan, tetapi keduanya tidak benar-benar menunjukkan performa yang meyakinkan. Mittelstädt kini kembali masuk skuad, sedangkan Raum tidak tercantum dalam skuad untuk pertandingan Nations League mendatang melawan Serbia (13 November) dan Belanda (16 November).