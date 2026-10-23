“Ia bebas pergi”: Presiden Getafe Angel Torres menolak mentah-mentah tuntutan transfer Jose Bordalas setelah kekalahan dari Lugano

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Presiden Getafe Angel Torres melontarkan kecaman tajam kepada pelatih Jose Bordalas setelah klubnya menelan kekalahan mengecewakan dari Lugano di Conference League. Ketegangan di Coliseum memuncak setelah Bordalas secara terbuka menuding jajaran petinggi klub gagal memenuhi janji mereka soal perekrutan pemain.

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Ketegangan memuncak di Coliseum

Suasana di Getafe memanas setelah kekalahan telak 5-2 dari Lugano dalam laga kedua mereka di Conference League. Seusai pertandingan, Bordalas meluapkan kekecewaannya terhadap petinggi klub dan kurangnya kedalaman skuad untuk musim ini. Sang pelatih sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran soal beratnya jadwal pertandingan setiap tiga hari.

Bordalas menyatakan bahwa janji-janji terkait pembentukan timnya telah dilanggar. Pernyataan itu membuat keretakan hubungan antara pelatih dan jajaran direksi tersingkap ke publik. "Saya merasa ditipu karena apa yang dijanjikan dari tahun ke tahun tidak dipenuhi. Saya marah. Sejak Mei saya sudah memperingatkan bahwa ini akan menjadi musim yang sangat sulit, dengan pertandingan setiap tiga hari. Terbukti kami tidak punya skuad yang memadai untuk itu," kata Bordalas dalam konferensi pers yang berlangsung tegang seusai pertandingan.

Angel Torres membalas kritik pelatih

Getty Images

Respons dari petinggi klub datang cepat dan tegas. Torres berbicara secara eksklusif kepada Cadena SER untuk menanggapi keluhan sang pelatih. Ia menegaskan bahwa Bordalas boleh pergi jika sudah tidak betah di klub. Torres menolak anggapan bahwa sang pelatih telah disesatkan dalam negosiasi kontrak ataupun selama bursa transfer musim panas. Menurutnya, Bordalas tahu persis situasi yang akan dihadapinya ketika kembali ke klub yang berbasis di Madrid itu.

"Dia menandatangani kontrak karena keinginannya sendiri. Bagaimanapun, dia bebas pergi. Kalau kami memang seburuk itu, apa yang bisa kami lakukan? Inilah Getafe," tegas sang presiden.

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"Yang tidak saya pahami adalah mengapa Anda masih di sini jika Anda tidak bahagia, dan saya sudah mengetahuinya. Mengatakan bahwa saya menipunya... sungguh tidak tahu malu mengatakan kepada saya, setelah 30 tahun, bahwa saya menipunya. Namun, yang harus dia lakukan adalah menghormati para pemain, sebagaimana para pemain menghormatinya."

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Presiden membela kedalaman skuad saat ini

Torres juga menentang penilaian sang pelatih terhadap kualitas pemain di ruang ganti. Bordalas menilai skuadnya tidak memadai untuk menghadapi tuntutan kompetisi Eropa dan domestik. Sebaliknya, sang presiden meyakini kelompok pemain saat ini justru termasuk yang terkuat dalam sejarah klub belakangan ini. "Ini skuad terbaik yang pernah kami miliki," katanya.

Ia menganggap perselisihan saat ini sebagai masalah kecil dan yakin para pemain pada akhirnya akan membuktikan di lapangan bahwa penilaian negatif sang pelatih keliru. Torres memastikan bahwa ia belum mengadakan pembicaraan khusus dengan skuad mengenai komentar-komentar tersebut dan lebih memilih membiarkan situasinya mereda.

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Menatap laga melawan Bilbao

Getty Images

Dengan lawatan sulit ke Bilbao di depan mata, Bordalas berada di bawah tekanan untuk meraih hasil positif meski telah terang-terangan menyuarakan ketidakpuasannya. Sang presiden jelas mengharapkan respons profesional dari staf dan para pemain saat mereka berupaya bangkit dari hasil memalukan melawan Lugano.

"Dia punya pandangan sendiri. Sekarang para pemain akan membuktikan bahwa dia keliru, titik. Setelah itu, saatnya bekerja. Yang harus kami lakukan adalah menang di Bilbao, itu saja," pungkas Torres.