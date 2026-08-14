Kegagalan lolos ke Liga Champions pada pekan terakhir musim lalu memaksa para petinggi Rossoneri untuk bertindak. Menurut informasi dari stasiun televisi tersebut, telah digelar rapat krisis yang dihadiri pemilik Gerry Cardinale, pelatih kepala Rzben Amorim, serta para pengambil keputusan lain di klub. Dalam pertemuan itu, manajemen klub menetapkan kandidat-kandidat yang akan dilepas untuk merombak skuad secara drastis jelang musim mendatang.

Di urutan teratas daftar jual ada nama besar Christopher Nkunku. Penyerang berusia 28 tahun itu, yang pernah menjadi top skor Bundesliga bersama RB Leipzig dan juga kerap menjadi kandidat transfer Bayern Munich, baru bergabung ke San Siro dari Chelsea pada tahun lalu dengan nilai transfer 37 juta euro.

Terlepas dari dua gol dalam tiga pertandingan terakhir musim yang baru saja berakhir, pemain Prancis itu tak lagi memiliki prospek dalam sistem pelatih baru Milan tersebut. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Amorim sudah memberi tahu sang penyerang dalam pembicaraan pribadi bahwa ia tidak masuk dalam rencananya.

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Siapa saja yang masuk daftar coret AC Milan?

David Odogu juga berada di ambang perpisahan sementara dari kota mode tersebut. Untuk bek tengah berusia 20 tahun yang juga pemain junior tim nasional Jerman itu, saat ini sedang dicarikan klub peminjam yang cocok agar ia bisa mendapat jam terbang di level yang lebih tinggi. Dari Bundesliga, 1. FSV Mainz 05 termasuk salah satu klub yang menunjukkan minat konkret untuk merekrut talenta bertahan tersebut.

Selain Nkunku dan Odogu, perombakan yang direncanakan juga menyasar sejumlah nama lain dalam skuad. Para pemain belakang Filippo Terracciano, Fikayo Tomori, dan Pervis Estupiban, serta gelandang bertahan berusia 27 tahun Youssouf Fofana, juga telah diberi lampu hijau untuk pindah.

Penyerang tengah Santiago Gimenez juga tak lagi masuk dalam rencana masa depan klub tradisional Italia tersebut dan mulai sekarang bisa mencari klub baru.