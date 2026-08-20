Biaya transfer yang dikabarkan berada di angka 61 juta euro. Dengan demikian, Reijnders menjadi penjualan termahal kedua dalam sejarah Manchester City setelah Julian Alvarez, yang pindah ke Atletico Madrid pada 2024 dengan nilai 75 juta.

Reijnders baru bergabung pada 2025 dari AC Milan ke City dengan nilai 55 juta euro. Setelah paruh pertama musim yang cukup baik, gelandang Belanda berusia 28 tahun itu pada fase akhir musim lebih sering hanya menjadi pemain cadangan. Secara keseluruhan, Reijnders mencatatkan 50 penampilan kompetitif untuk City, dengan torehan tujuh gol dan delapan assist.

"Merupakan sebuah kehormatan luar biasa bisa bermain untuk Manchester City. Saya menikmati setiap menit waktu saya di sini. Sejak momen saya tiba di sini, semua orang di klub ini, para pemain, pelatih, dan staf, menyambut saya dengan sangat hangat dan membuat saya merasa menjadi bagian dari keluarga Manchester City," kata Reijnders dalam perpisahannya. "Saya memang akan meninggalkan klub ini, tetapi Manchester City akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya."

Di klub barunya, Al-Qadsiah, Reijnders kabarnya akan menerima 20 juta euro per tahun. Kontraknya berlaku hingga 2030, sehingga total pendapatan sebesar 80 juta dimungkinkan. Di Al-Qadsiah, ia akan bertemu antara lain dengan Mateo Retegui, Julian Weigl, dan Koen Casteels. Pelatih di klub barunya adalah Brendan Rodgers.

Manchester City melakukan perombakan besar

Mantan klub Reijnders itu menjalani perombakan besar pada musim panas ini seiring pergantian pelatih dari Pep Guardiola ke Enzo Maresca. Sebelum Reijnders, pilar-pilar lama seperti Rodri, Manuel Akanji, Nathan Ake, Bernardo Silva, dan John Stones juga sudah pergi. Omar Marmoush dan Savinho juga dikaitkan dengan kepindahan ke Tottenham Hotspur.

Setidaknya dari segi jumlah, City sejauh ini relatif menahan diri dalam mendatangkan pemain baru. Selain transfer besar Elliot Anderson (135 juta dari Nottingham Forest), hanya dua winger kiri bertalenta Mathys Detourbet dan Jeremy Monga, serta kiper pelapis Geronimo Rilli dan Pierce Charles yang datang.