Kritik yang mengelilingi bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, terus berlanjut usai kekalahan telak dari Al Ain asal Uni Emirat Arab dengan skor empat gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada pekan pertama Liga Champions Elite Asia, yang menyaksikan penampilan mengecewakan dari tim Saudi tersebut.

Ronaldo pun tak luput dari kritik seusai pertandingan, setelah ia mendapat serangan dari suporter Al Nassr, di samping sejumlah awak media yang membebankan sebagian tanggung jawab atas kemunduran tim kepadanya, mengingat kegagalannya menampilkan level yang diharapkan sepanjang laga menghadapi Al Ain.

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Saud Al Sarami, mantan juru bicara resmi klub Al Nassr, turut bergabung dalam daftar para pengkritik, di mana ia berbicara tentang masa depan Ronaldo bersama tim, dan mengajukan kemungkinan kepergiannya pada bursa transfer musim dingin mendatang, mengingat pandangannya bahwa pemain tersebut tidak lagi mampu memberikan tambahan yang dibutuhkan.

Al Sarami mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Al Arabiya FM": "Ronaldo tidak akan memainkan peran apa pun selain teknis bersama Al Nassr, dan saya tidak menutup kemungkinan ia keluar dari klub pada mercato musim dingin sebagaimana yang terjadi pada Karim Benzema sebelumnya, dan hal itu akan terjadi atas keinginannya sendiri sepenuhnya."

Mantan juru bicara resmi Al Nassr itu menambahkan: "Ronaldo telah menjadi kartu yang habis terpakai dan tidak mampu memberikan apa pun bersama Al Nassr, dan ia harus pergi," seraya menilai bahwa tim membutuhkan penataan ulang prioritasnya pada fase mendatang, terutama mengingat masalah-masalah yang muncul secara jelas ketika menghadapi Al Ain.

Al Sarami menyinggung bahwa kepergian Ronaldo, dari sudut pandangnya, bisa membuka pintu bagi Al Nassr untuk membangun kembali sejumlah elemen tim, seraya menuntut klub agar berfokus memperkuat posisi-posisi lain, terutama lini tengah, guna mengatasi kekurangan-kekurangan yang muncul dalam periode terakhir.

Pernyataan Saud Al Sarami muncul pada saat Al Nassr tengah melalui fase kontroversi setelah kekalahan berat dari Al Ain, hanya saja ucapannya tentang kepergian Ronaldo pada Januari tetap berada dalam kerangka prediksi pribadinya, dan hingga kini belum ada yang memastikan adanya keputusan resmi dari manajemen Al Nassr terkait masa depan kapten tim tersebut.

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