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Bagi mantan pemain timnas itu, penerus Nagelsmann akan membuat timnas Jerman kembali lebih disiplin.

Presiden kehormatan Bayern Munich Uli Hoeneß (74) optimistis pelatih baru timnas Jerman, Jürgen Klopp (59), akan membawa tim tersebut kembali ke jalur yang benar. Dalam kesempatan itu, juara dunia 1974 tersebut kembali menyindir pendahulu Klopp, mantan pelatih Bayern Julian Nagelsmann (39).

Kepada Sport Bild, Hoeneß berbicara tentang Piala Dunia yang berakhir buruk di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko di bawah Nagelsmann, serta upaya membangun kembali tim yang dimulai Klopp: "Saya rasa di bawah Jürgen tidak akan ada lagi acara jalan-jalan keluarga bersama istri dan anak-anak seperti itu. Menurut saya, ia akan mengembalikan disiplin dan ketertiban."

Itu merupakan sindiran terang-terangan terhadap situasi di markas timnas Jerman selama Piala Dunia di Winston Salem, negara bagian North Carolina, Amerika Serikat, pada musim panas lalu . Situasi itu menjadi perbincangan besar seusai turnamen . Sebelum tersingkir secara memalukan dari Paraguay di babak 32 besar, timnas Jerman antara lain mengadakan acara yang disebut "Hari Keluarga" di sana, ketika keluarga dapat mengunjungi para pemain. Para pengamat menilai acara itu mungkin menjadi sumber gangguan dan membuat para pemain kurang fokus. Nagelsmann sendiri semakin menuai kritik setelah diketahui bahwa ia bersepeda bersama istrinya, Lena, menuju sesi latihan dan bahkan ibunya berada di markas tim selama Piala Dunia.

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DFB dan Nagelsmann berpisah tak lama setelah turnamen berakhir. Klopp menggantikannya dan menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2030. Hoeneß, yang beberapa kali mengkritik Nagelsmann secara terbuka sebelum Piala Dunia , tidak memperkirakan kejadian seperti di Winston Salem akan terulang di bawah penerusnya. Menurut Hoeneß, Klopp sendiri "punya rasa lapar. Namun, saya tidak berharap ia cukup menumpangkan tangan lalu semuanya langsung beres. Kita harus memberinya waktu."

Getty Images

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Meski demikian, awal kiprah mantan pelatih Mainz, BVB, dan Liverpool itu terbilang sukses . Setelah jeda internasional pertamanya diwarnai eksperimen dengan skuad jumbo berisi 44 pemain, Jerman tampil impresif dalam dua laga terakhir fase grup Nations League: kemenangan 3-1 atas Serbia di Belgrade disusul kemenangan telak 5-0 atas rival berat Belanda pada Senin malam di Berlin .

Uli Hoeneß juga menaruh kepercayaan besar pada Per Mertesacker

Dengan hasil itu, Jerman menjadi juara grup dan lolos ke perempat-final Nations League, tempat mereka akan menghadapi Spanyol, Norwegia, atau Belgia. Undian digelar Jumat siang, sedangkan babak delapan besar akan berlangsung pada musim semi 2027.

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Hoeneß juga menaruh harapan besar pada Per Mertesacker (42) untuk membawa perubahan dan angin segar di DFB. Juara dunia di Rio itu akan menjabat sebagai direktur pelaksana bidang olahraga mulai Januari. Dari 2018 hingga musim panas 2026, ia sukses memimpin akademi pemain muda juara Inggris, Arsenal. Hoeneß berharap "banyak hal dalam pembinaan pemain muda kini akan membaik".