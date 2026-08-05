"Kami merasa punya sedikit kewajiban terhadap rekan-rekan media. Namun agar proses transfer ini sama sekali tidak terancam dan semuanya berjalan lancar, kami harus menanganinya serahasia mungkin," kata Presiden Trabzonspor Ertugrul Dogan kepada A Spor. "Sebenarnya tidak perlu lagi banyak bicara soal Mohamed Salah. Dia adalah bintang dunia. Kami membutuhkan pemain seperti dia. Saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Semoga dia membawa keberuntungan bagi klub kami."

Sebelumnya, Trabzonspor menyebarkan sebuah video melalui media sosial yang, sebagai sindiran pada tanah kelahiran Salah di Mesir, menampilkan sebuah piramida di depan stadion di tepi Laut Hitam dan menuliskan: "Always believing".

Penyerang berusia 34 tahun itu dijadwalkan sudah mendarat di Istanbul pada Rabu pagi, menjalani tes medis, lalu menandatangani kontraknya hingga 2028. Pada malam harinya, dia kemudian diharapkan hadir untuk sebuah penyambutan di metropolis di tepi Laut Hitam. Salah sebelumnya sukses membela FC Liverpool selama sembilan tahun, menjuarai Liga Champions dan Premier League. Pada akhir Juni, dia meninggalkan The Reds dengan status bebas transfer.

Mohamed Salah disebut akan menerima gaji bersih 17 juta euro di Trabzonspor

Setelah pada awalnya semua mengarah pada kepindahan ke Besiktas, tawaran yang sangat menggiurkan dari Trabzonspor membuat Salah berubah pikiran. Konon, dia mengantongi 17 juta euro bersih per tahun - lebih banyak daripada pemain mana pun dalam sejarah klub. Di klub peringkat ketiga klasemen musim lalu itu, antusiasme terhadap perekrutan sang superstar sangat besar. Menurut laporan media, Trabzonspor bahkan sudah memproduksi 100.000 jersey dengan nama Salah dan nomor punggung 11.

Trabzonspor akan memulai musim baru pada 15 Agustus dengan laga tandang melawan Kasimpasa. Pada akhir Agustus, playoff untuk memperebutkan tempat di Liga Europa akan menjadi agenda mereka.