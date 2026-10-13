Menurut laporan Sky, transfer Schade pada musim dingin pada dasarnya mungkin terjadi, tetapi Brentford menetapkan syarat yang jelas. Schade disebut akan dibanderol lebih dari 70 juta euro pada Januari.

Para peminat pemain timnas Jerman itu tampaknya mengantre. Menurut Sky, sejumlah klub saat ini sedang mengamati Schade secara intensif. Pada akhir September, Liverpool dilaporkan telah menunjukkan ketertarikan. Arsenal, Chelsea, dan Tottenham juga disebut mengincar Schade.

Apakah pemain berusia 24 tahun itu, yang kontraknya di Brentford berakhir pada 2028, bisa pindah pada musim dingin bergantung pada kesediaan salah satu klub peminat untuk memenuhi tuntutan harga tinggi Brentford. Schade, yang pindah dari SC Freiburg ke Inggris pada 2023, mengawali musim ini dengan baik. Ia sudah mencetak tiga gol dalam enam pertandingan pertama Premier League. Bersama Brentford, ia belum terkalahkan pada musim 2026/27 (dua kemenangan, empat hasil imbang) dan saat ini menempati peringkat keempat klasemen.

Kevin Schade dua kali menjadi starter dalam penampilan terakhirnya bersama timnas Jerman

Schade, yang menjalani debut bersama timnas Jerman pada Maret 2023, baru-baru ini masuk dalam bagian pertama skuad yang dipanggil untuk laga-laga internasional pertama di bawah pelatih baru timnas Jerman, Jürgen Klopp. Baik saat bermain imbang 1-1 di Belanda maupun saat kalah 0-1 dari Yunani, pemain Brentford itu tampil sejak awal di sayap kiri. Keduanya merupakan penampilan keenam dan ketujuh Schade bersama timnas. Namun, ia belum benar-benar mampu tampil meyakinkan.

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Jika Schade benar-benar pindah dengan nilai lebih dari 70 juta euro, ia berpeluang memecahkan rekor transfer Brentford. Sejauh ini, Bryan Mbeumo merupakan pemain dengan nilai penjualan tertinggi dalam sejarah klub kasta tertinggi Inggris tersebut. Pemain lini serang itu pindah dari Brentford ke Manchester United pada 2025 dengan biaya transfer 75 juta euro.

Brentford membayar Freiburg total 26 juta euro untuk Schade pada 2023. Pemain kelahiran Potsdam itu telah tampil 120 kali dan mencetak 25 gol untuk Brentford dalam kurun waktu hampir empat tahun.