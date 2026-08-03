Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol AS, pelatih Gunners Mikel Arteta sudah melakukan kontak awal dengan pemain timnas Brasil tersebut. Dalam sebuah percakapan, Arteta disebut telah meyakinkan Vini Jr. bahwa ia adalah target utama Arsenal dan bahwa proyek baru di klub London itu - jika transfer terjadi - akan berpusat terutama kepadanya.

Vinicius kembali ke Madrid pada hari Minggu setelah liburan Piala Dunia dan disebut akan menggelar pembicaraan dengan pelatih baru Jose Mourinho dalam beberapa hari ke depan, untuk menjelaskan niatnya.

Real Madrid kabarnya menuntut keputusan cepat dari pemain 26 tahun itu, yang kini dihadapkan pada dua opsi berbeda: memperpanjang kontrak di Real atau pindah ke Arsenal pada musim panas ini. Los Blancos sebisa mungkin ingin menghindari melepas pemain Brasil itu secara gratis setelah kontraknya saat ini berakhir pada 2027.

Selama sekitar satu setengah tahun terakhir, pertanyaan soal apakah Vinicius akan memperpanjang kontraknya di Bernabeu atau tidak terus mengambang. Sang pemain sayap memang pada dasarnya masih melihat masa depannya di Los Blancos, tetapi dalam aspek finansial muncul hambatan dalam negosiasi.

Seberapa sulit hambatan itu untuk dijembatani, selalu muncul laporan yang berbeda-beda. Menurut laporan terbaru dari The Athletic , tuntutan klub dan pemain masih menunjukkan perbedaan yang signifikan.

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Vinicius Junior kabarnya menuntut bonus tanda tangan di Real Madrid

Sejak musim semi 2025, kubu Vinicius disebut bersikeras pada paket total yang akan memberinya hampir 30 juta euro per tahun. Di dalamnya juga disebut terdapat bonus tanda tangan - menurut The Athletic itulah titik krusialnya, karena Real kabarnya sama sekali tidak mau menyetujuinya.

Di situlah Arsenal masuk ke dalam cerita. Menurut The Athletic , The Gunners telah memanfaatkan situasi Vinicius yang belum jelas selama berbulan-bulan untuk memetakan kerangka syarat-syarat bagi kemungkinan transfer besar di balik layar. Belum lama ini, media-media Inggris kemudian serempak melaporkan, bahwa Arsenal sedang merencanakan tawaran rekor untuk Vinicius dan ingin menjadikan dribbler itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah klub.

Namun, pemain Brasil itu tampaknya tetap tidak akan murah. Meski kontraknya "hanya" tersisa sampai musim panas mendatang, Real Madrid disebut menuntut biaya transfer tidak kurang dari 150 juta euro, jika Vinicius memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya.