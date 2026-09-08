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U16 Turkiye v U16 Germany - International FriendlyGetty Images Sport
Andreas Koenigl

Diterjemahkan oleh

"Ia akan bermain untuk Kosovo!" DFB tampaknya terancam kehilangan gelandang Bayern

Champions League
Bayern Munich
Germany
E. Osmani

Erblin Osmani disebut akan bermain untuk Kosovo di masa depan - setidaknya itulah klaim seorang duta besar. Benarkah wonderkid Bayern itu benar-benar membelakangi DFB?

Apakah Jerman akan kehilangan talenta besar berikutnya dengan Erblin Osmani? Setidaknya itulah yang secara tidak langsung diklaim Dr. Faruk Ajeti, duta besar Republik Kosovo untuk Jerman dan Denmark, dengan sebuah foto di kanal Instagram-nya memperlihatkan pria 43 tahun itu saat menyerahkan paspor Kosovo kepada gelandang FC Bayern tersebut.

"Merupakan kehormatan khusus bagi saya bahwa hari ini saya bisa menyerahkan paspor republik ini kepada talenta Bayern kami, Erblin Osmani, dan mengumumkan kabar luar biasa untuk sepakbola Kosovo: Erblin akan bermain untuk Kosovo!" tulis doktor ilmu politik itu dalam unggahannya.

Baik sang pemain sendiri maupun manajemennya disebut belum memberikan komentar atas unggahan pada Jumat lalu itu hingga saat ini, sementara Bild kini melaporkan bahwa keputusan final mengenai masa depan internasional pemain 17 tahun tersebut, yang sejauh ini telah tampil untuk tim U16 dan U17 DFB, masih belum diambil.

Jeda internasional yang akan datang bisa memberi kejelasan apakah Osmani ke depannya akan bermain untuk tanah air orang tuanya atau tetap setia kepada DFB. Bagaimanapun, masa depan besar diprediksi menantinya.

Pelatih Bayern Vincent Kompany sudah membiarkannya berlatih secara reguler bersama tim utama sejak musim lalu dan bahkan membantunya menjalani debut di Bundesliga, ketika Osmani masuk sebagai pemain pengganti untuk Leon Goretzka pada menit ke-87 saat menang 4-0 atas Union Berlin di pekan ke-27.

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