Hwang, pemain Feyenoord yang luar biasa, mengantarkan Korea Selatan meraih kemenangan atas Republik Ceko di Piala Dunia

Setelah babak kedua yang spektakuler, Korea Selatan berhasil meraih kemenangan yang sangat pantas di Piala Dunia atas Republik Ceko. Pemain Feyenoord, Hwang In-beom, menjadi bintang utama dengan mencetak satu gol dan memberikan assist kepada Oh Hyeon-gyu, sehingga gol pembuka yang dicetak oleh Ladislav Krejcí berhasil dibalikkan: 2-1. Korea Selatan kini memiliki tiga poin di Grup A, sama seperti Meksiko.

Babak pertama jelas menjadi milik Korea Selatan, di mana Hwang ditempatkan di tengah lini tengah. Tim asuhan pelatih Hong Myung-bo terus menyerang dan tidak membutuhkan banyak usaha untuk mengguncang pertahanan Ceko yang rapuh.

Son Heung-min menciptakan ancaman besar pertama, dengan tendangannya yang nyaris saja dihalau oleh Robin Hranác. Dari tendangan sudut berikutnya, Lee Han-beom juga menjadi ancaman. Sundulannya melesat sekitar satu setengah meter di atas gawang Matej Kovár.

Pemain PSV itu kemudian bereaksi dengan baik terhadap tendangan jarak jauh gelandang PSG Lee Kang-in, dan lolos dari bahaya saat Son melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti yang melebar tipis. Ceko tampil sangat mengecewakan dan hanya sekali benar-benar mengancam dari tendangan sudut.

Setelah jeda, sedikit sekali perubahan pada jalannya pertandingan. Ceko tidak berniat untuk menyerang dan terutama di lini tengah didominasi oleh Korea Selatan, di mana Hwang sudah bermain sangat baik jauh sebelum perannya sebagai pahlawan.

Peluang bagi Korea Selatan segera bermunculan di babak kedua dan Son seharusnya memanfaatkan umpan terobosan luar biasa dari Lee Kang-in, namun sang bintang gagal melambungkan bola chipnya melewati Kovár yang keluar dengan sangat baik.

Sangat di luar dugaan, Ceko tiba-tiba unggul setelah hampir satu jam pertandingan. Lemparan ke dalam jarak jauh yang luar biasa dari Vladimír Coufal mendarat di kepala Krejci yang sedang berlari masuk, yang mengejutkan Korea Selatan sepenuhnya dan menyundul bola tepat ke sudut dekat: 0-1.

Gol pembuka menjadi sinyal dimulainya babak kedua yang tak terduga dan spektakuler. Kurang dari sepuluh menit setelah gol pembuka, Hwang menyamakan kedudukan. Pemain Eredivisie itu mengelabui Kovár dalam satu gerakan, sebelum menyelesaikan dengan tendangan chip yang indah: 1-1.

Ceko hampir hanya berbahaya dari situasi bola mati dan sepertinya akan kembali memimpin melalui tendangan bebas berkat sundulan tepat sasaran dari Tomás Soucek, yang ternyata berada dalam posisi offside.

Momen itu memberi Korea Selatan dorongan yang hanya beberapa menit kemudian berujung pada keunggulan yang sangat pantas. Umpan terobosan indah dari Paik Seung-ho mendarat di jalur lari Hwang, yang umpan silangnya disambut oleh Oh: 2-1.

Di menit-menit akhir, Ceko nyaris menyamakan kedudukan, namun kiper Korea Selatan Kim Seung-gyu menunjukkan refleks luar biasa untuk menggagalkan upaya Adam Hlozek mencetak gol.