Bagikan Ikuti GOAL di Google

"Kami bisa mengincar gelar Scudetto." Soal dipermanenkan? "Itu impian saya. Saya membayangkan masih bermain di sini untuk waktu yang lama." Itulah inti pernyataan Omari Hutchinson hari ini. Penyerang sayap AC Milan itu dipinjam dari Nottingham Forest dengan opsi pembelian permanen.

Iklan

"Kami bisa mengincar gelar Scudetto." Omari Hutchinson tak menyembunyikan ambisi AC Milan dan menatap kelanjutan musim dengan penuh keyakinan. Gelandang serang itu menyampaikan optimismenya terhadap peluang tim saat bertemu para penggemar AC Milan dalam acara yang digelar di sebuah toko di Milan. Menurutnya, tim memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi dan memperebutkan gelar liga.

Hutchinson menilai skuad yang dimiliki staf pelatih punya segala modal untuk mencapai target penting, meski masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. "Kami punya para pemain, kami punya skuad yang bagus dan meski pada momen-momen tertentu kami masih kekurangan sosok pemimpin, saya rasa kami sedang berupaya mengatasinya," kata sang pemain, seperti dilansir Sportmediaset. Ia merujuk pada perlunya menunjukkan karakter yang lebih kuat pada saat-saat menentukan dalam pertandingan dan membangun tim yang semakin solid.

Gelandang itu juga menyoroti peran penting pelatih dan para asistennya dalam perkembangan tim. Hutchinson mengaku puas dengan pekerjaan yang dilakukan setiap hari di Milanello. Ia menekankan bahwa tim berusaha memahami arahan taktis sebaik mungkin. "Saya rasa para pelatih dan staf kepelatihan membimbing kami dengan sangat baik. Begitu semua pola permainan berjalan sempurna, kami akan melakukan hal-hal hebat," tambahnya, menunjukkan keyakinan terhadap proyek AC Milan.

Didatangkan dari Nottingham Forest pada bursa transfer musim panas, Hutchinson juga berbicara tentang ambisi pribadinya dan keinginannya melanjutkan kiprah bersama AC Milan. Tujuan utamanya adalah meyakinkan klub untuk menggunakan opsi pembelian permanen pada akhir musim, sehingga status pinjamannya berubah menjadi transfer permanen. Ia menganggap hal itu sangat penting bagi masa depan karier dan perkembangannya sebagai pemain.

Iklan Iklan

"Itu impian saya. Saya membayangkan masih bermain di sini untuk waktu yang lama," akunya, tanpa menyembunyikan antusiasme menjalani kiprah bersama AC Milan. Hutchinson lalu menjelaskan bahwa ia tidak memiliki preferensi khusus soal posisi di lapangan, meski peran yang paling cocok baginya adalah penyerang sayap kanan. Ia pun bersedia menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan taktis tim.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 12.00 FRC

Pemain kelahiran 2003 itu menegaskan bahwa ia selalu ingin mengikuti arahan pelatih sambil memaksimalkan kemampuan tekniknya. "Secara pribadi, saya suka bermain di posisi mana pun, tetapi lebih memilih sisi kanan. Di mana pun pelatih menempatkan saya, saya berusaha beradaptasi, menjalankan tugas, dan memberikan penampilan terbaik dengan mengikuti arahan taktisnya. Dia tahu apa yang bisa saya lakukan dengan bola. Dia hanya meminta saya berkreasi dan memberikan yang terbaik." Pernyataan itu menunjukkan tekadnya untuk mendapatkan peran yang semakin penting di tim AC Milan.

Bulan-bulan pertama kiprahnya di Italia memberinya kesan positif, meski Hutchinson sadar ia harus terus bekerja untuk meningkatkan penampilannya. "Pelatih senang, tetapi saya rasa masih banyak yang harus dilakukan. Saya mulai mendapatkan sedikit kesempatan bermain... Mulai sekarang, kami harus terus menang," jelasnya. Ia tampaknya bertekad memanfaatkan setiap kesempatan untuk menambah menit bermain dan menjadi pemain yang semakin berguna dalam rotasi tim.

Iklan

Lahir pada 2003, Omari Hutchinson adalah pesepakbola Inggris berkewarganegaraan Jamaika yang mampu bermain di beberapa posisi sebagai gelandang serang maupun penyerang. Sebelum bergabung dengan AC Milan, ia pernah memperkuat Chelsea, Ipswich Town, dan Nottingham Forest sambil membangun kariernya secara bertahap di sepakbola profesional. Bersama klub-klub tersebut, ia mencatatkan total 137 penampilan dan 16 gol. Ia juga sudah dua kali tampil untuk tim nasional Jamaika.

Musim ini bersama AC Milan, Hutchinson sejauh ini mencatatkan 11 penampilan resmi, terdiri dari tujuh laga liga dan empat laga Liga Europa. Di Serie A, ia dua kali menjadi starter dan mencetak gol dalam pertandingan melawan Udinese. Catatan awalnya pun mencakup satu gol, sementara ia masih memiliki ruang untuk berkembang secara individu maupun dalam memahami pola permainan tim. Kini targetnya adalah tampil lebih konsisten, berkontribusi pada keberhasilan AC Milan, dan membuktikan bahwa ia layak bertahan di Milan pada musim-musim mendatang.