Mantan bintang Maroko yang kini menjabat sebagai Direktur Regional FIFA untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Houssine Kharja, melancarkan serangan terhadap legenda sepak bola Portugal, Luis Figo, terkait kritik yang dilontarkan Figo kepada Presiden Federasi Sepak Bola Internasional, Gianni Infantino.

Sebelumnya, Figo menuntut Infantino untuk mundur dari jabatannya, dalam sebuah artikel panjang yang belum lama ini diterbitkan di surat kabar"Daily Mail" Inggris, dengan menuduh FIFA di bawah kepemimpinan pejabat asal Swiss itu melakukan tindakan yang menyerupai geng kriminal.

Menanggapi mantan bintang Real Madrid dan Barcelona tersebut, Kharja mengatakan dalam pernyataan kepada platform "SOCCER212" asal Maroko: "Setelah semua yang dilakukan Infantino untuk para legenda sepak bola, saya menganggap ini hina, benar-benar hina dari Luis Figo untuk tampil dengan cara seperti ini! Ditambah lagi, topik-topik yang ia bahas."

Ia melanjutkan: "Dia adalah orang terakhir di dunia yang bisa memberikan pelajaran moral tentang keegoisan atau uang! Karena jika kita mengingat apa yang ia lakukan, ketika ia meninggalkan Barcelona untuk pergi ke Real Madrid.. bagaimana ia berani berbicara tentang uang, keegoisan, dan martabat?!"

Ia menambahkan: "Inti dari masalahnya adalah bahwa kebijakan Infantino sangat mengganggu Eropa. Lihatlah perkembangan sepak bola Afrika: kini ia memberikan alternatif nyata bagi para pemain berkewarganegaraan ganda untuk mewakili negara asal mereka. Dan inilah yang tidak bisa ditoleransi Eropa. Orang Spanyol atau Belanda merasa tidak nyaman ketika melihat bakat-bakat lepas dari mereka demi Maroko atau negara-negara lain."

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Ia melanjutkan: "Liga Primer Inggris dijual kepada modal asing - Amerika, Saudi, atau Yunani - tetapi begitu investor Amerika mencoba masuk ke dalam modal kompetisi internasional, mereka berteriak. Modal asing membeli klub-klub mereka sendiri bukanlah masalah moral bagi mereka, tetapi ketika mereka menyentuh porsi di pasar global, di sinilah ia menjadi skandal. Sudah waktunya mereka membersihkan halaman rumah mereka sendiri."

"Pengganti Infantino"

Mengenai laporan-laporan yang menyebutkan bahwa FIFA sedang mencari pengganti Infantino, Kharja mengatakan: "Para pengkritik FIFA dan media yang bersekongkol berusaha menyiratkan adanya perang internal, antara Sekretaris Jenderal dan Presiden. Kenyataannya, Presiden mendapat dukungan tanpa syarat dari seluruh FIFA."

Ia menambahkan: "Media melompat pada setiap kesempatan untuk memicu ketegangan dan menciptakan kontroversi, tetapi sama sekali tidak ada ketegangan. Kami semua, dan akan tetap, solid di belakang presiden kami, baik itu Sekretaris Jenderal Mattias (Grafström) maupun sisa anggota Komite Eksekutif."

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Harapan saya adalah agar Presiden Čeferin (Presiden UEFA), yang juga saya hormati, duduk di meja yang sama dengan Presiden Infantino untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Opsi boikot jelas bukan solusi. Keduanya adalah pemimpin besar, dan mereka akan tahu bagaimana menemukan titik temu demi kepentingan sepak bola."



