Hussein Kharja: Eropa yang Egois Takut Kehilangan Dominasinya, Infantino Tak Pantas Diserang

Mantan pemain internasional Maroko, Houssine Kharja, yang kini menjabat sebagai Direktur Regional FIFA untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, membela dengan tegas presiden lembaga internasional tersebut, Gianni Infantino, seraya menegaskan dukungan penuhnya kepada sang presiden di tengah kritik dan tekanan yang belakangan diterimanya.

Kharja mengatakan, dalam pernyataannya kepada platform Maroko "SOCCER212", terkait kabar yang beredar mengenai kemungkinan dirinya memimpin Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko: "Ada satu hal yang ingin saya katakan: hari ini kami memiliki presiden terbaik yang pernah dikenal federasi ini sepanjang masa. Fouzi Lekjaa adalah sosok yang sangat saya hargai dan hormati sedalam-dalamnya, dan saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya."

Ia melanjutkan: "Saya doakan segala keberhasilan untuknya, dan saya berharap dari lubuk hati agar ia tetap berada di puncak pimpinan federasi. Ia adalah sosok yang sangat saya hormati, dan di atas segalanya, sangat berkompeten. Sulit menemukan seorang presiden yang mampu menyelesaikan pekerjaan seperti ini."

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Mengenai penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, Kharja berkata: "Dengan sangat jujur, semua orang yang menanti kesempatan untuk mengkritik turnamen ini — seperti yang terjadi sebelumnya di Qatar 2022 — hanya demi bisa mengkritik, benar-benar keliru. Soal kehadiran dan antusiasme para suporter, meski ada kritik keras terhadap harga tiket atau biaya transportasi, stadion-stadion terisi penuh sampai ke sudut terakhir, baik di Kanada, Meksiko, maupun Amerika Serikat."

Ia menambahkan: "Banyak yang mengatakan bahwa Amerika Serikat bukanlah negara sepak bola, dan bahwa FIFA sedang menuju kegagalan. Pada akhirnya, turnamen ini membungkam semua kritik, persis seperti yang dilakukan Qatar dua tahun lalu. Salut untuk penyelenggaraan, untuk ketiga negara tuan rumah, dan untuk FIFA. Semuanya sukses, tak peduli betapa jengkelnya mereka yang hanya menanti sebuah kesalahan."

Serangan terhadap Infantino

Terkait kritik yang dilontarkan kepada Infantino belakangan ini, Kharja berkata: "Pertama, kita harus menempatkan segala sesuatu pada konteksnya. Presiden datang membawa sebuah usulan kepada setiap federasi. Ia menyampaikan proyeknya, dan setiap federasi berhak mengatakan ya atau tidak. Ini sama sekali bukan kewajiban, bertolak belakang dengan apa yang mereka coba yakinkan kepada kita. Ia mengusulkan, dan mereka yang memutuskan. Saya sama sekali tidak melihat ada masalah."

Ia melanjutkan: "Sayangnya, semua pengkritiknya bergegas melompat memanfaatkan informasi ini untuk menyerang proyek tersebut. Saya menganggap ini sesuatu yang sangat tidak wajar. Orang-orang membayangkan bahwa mudah menemukan pendanaan untuk membantu federasi-federasi, tetapi mereka keliru. Presiden, berkat jaringan dan relasinya, hanya berupaya membawa pendanaan untuk federasi-federasi yang memiliki pilihan untuk menandatangani atau tidak."

Ia menuturkan lebih lanjut: "Yang ingin saya katakan hari ini adalah bahwa sejak ia terpilih pada tahun 2016, kita harus mengapresiasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Presiden Infantino dan FIFA. Presiden berupaya untuk mengglobalkan sepak bola dan menjadikannya benar-benar mendunia. Dan inilah inti persoalan yang sebenarnya: keterbukaan ini mengganggu bagian tertentu dari dunia, khususnya Eropa."

Ia menyambung: "Bahwa negara-negara kecil ini, yang kesulitan menata dirinya sendiri, kelak mampu bersaing dengan raksasa-raksasa sepak bola, hal itu mengganggu sebagian pihak. Dan inilah persis yang kita saksikan di Piala Dunia terakhir: tim-tim yang lebih bersahaja datang untuk membalikkan keadaan terhadap negara-negara besar."

"Eropa Merasa Terancam"

Mantan pemain internasional Maroko itu menambahkan: "Masalah yang sebenarnya adalah Eropa merasa terancam. Mereka melihat sepak bola maju di benua-benua lain. Hari ini, sebagai orang Maroko, saya melihatnya dengan jelas: anak-anak muda berkewarganegaraan ganda yang lahir dan dilatih di Eropa memilih bermain untuk Maroko, untuk negara asal mereka. Dan ini pun mengganggu Eropa yang hanya memandang secara egois kepada kepentingannya sendiri."

Ia melanjutkan: "Semua orang yang menyerang Infantino pada dasarnya berasal dari Eropa. Mereka takut pada persaingan yang akan datang ini, takut pada runtuhnya dominasi mereka, dan ingin tetap menjadi satu-satunya penguasa sepak bola. Tetapi tidak: sepak bola adalah milik semua orang."

Mengenai hubungannya dengan presiden FIFA, ia berkata: "Karena saya beruntung mengenal Gianni Infantino secara pribadi dan mendampinginya setiap hari, saya melihat sosoknya yang sebenarnya. Saya dapat memastikan kepada Anda bahwa ia sama sekali tidak pantas menerima semua serangan yang tidak adil ini. Dengan jujur, ia tidak pantas menerima semua keburukan yang dikatakan tentangnya."

Penasihat olahraga Infantino itu melanjutkan: "Tahukah Anda berapa banyak pihak swasta yang mendanai liga-liga Eropa bahkan di tingkat klub? Dan di sini tidak ada skandal bagi mereka, tak seorang pun bertanya dari mana uang itu berasal. Namun begitu Infantino ingin membawa dana untuk mendanai sepak bola di seluruh dunia, di sinilah mereka berteriak? Ini kemunafikan belaka. Mereka ingin melarang FIFA dari apa yang mereka izinkan untuk diri mereka sendiri. Hanya Eropa yang takut dominasinya lepas dari genggamannya."



