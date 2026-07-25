Sebuah program di stasiun televisi Argentina "Todo Noticias" memicu kontroversi luas setelah mengungkap daftar berisi 10 tokoh internasional yang dituduhnya melancarkan kampanye "anti-Argentina" menyusul kegagalan timnas mempertahankan gelar Piala Dunia 2026.

Eskalasi ini muncul setelah kekalahan "Tim Tango" di partai final dari Spanyol dengan skor 1-0 pada babak perpanjangan waktu, kendati perjalanan mereka yang kuat menorehkan kemenangan atas Aljazair, Austria, Yordania, Tanjung Verde, Mesir, Swiss, dan Inggris.

Hossam Hassan memimpin daftar

Pelatih kepala timnas Mesir, Hossam Hassan, memimpin daftar tersebut, setelah menuduh federasi internasional berpihak kepada Messi dan Argentina menyusul tersingkirnya Mesir di babak 16 besar. Ia menyatakan kepada "beIN Sports": "Kami yang terbaik, tetapi apa yang terjadi tidak adil. Kami seharusnya mendapatkan penalti dan sebuah gol dianulir. Apakah ini demi pemasaran? Apakah mereka ingin Messi tetap bertahan?".

Morgan dan Jackson

Daftar tersebut mencakup jurnalis media Inggris Piers Morgan, yang mengecam perilaku para pemain Argentina melalui "X" dengan mengatakan: "Tindakan mereka menjijikkan, terutama Paredes. Mereka kelompok yang brutal dan noda memalukan bagi sepak bola", sementara pembawa acara program Jonatan Viale merespons: "Apakah kita harus mendengarkan seorang jurnalis Inggris yang melontarkan omong kosong ini?".

Daftar itu juga memuat aktor Amerika Samuel Jackson yang menyebut Argentina sebagai "negara paling rasis", serta kreator konten "Speed" yang dikenal sebagai pendukung Ronaldo, yang merayakan kemenangan Spanyol secara provokatif dan terlibat cekcok dengan para suporter Argentina.

Tokoh politik dan seni

Daftar ini meluas hingga mencakup Wali Kota New York Zohran Mamdani, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, penyanyi Spanyol Rosalía, dan aktor Chili Pedro Pascal.

Laporan tersebut memicu interaksi luas di media sosial, antara mereka yang menganggapnya sebagai pembelaan yang sah dan mereka yang melihatnya sebagai sikap berlebihan dalam menggambarkan kritik sebagai konspirasi terorganisir terhadap Argentina.