Hull City tiba-tiba ingin membatalkan final babak play-off dan mengincar promosi langsung ke Liga Premier

Hull City ingin agar final babak play-off dibatalkan, demikian dilaporkan oleh berbagai media Inggris. Menyusul skandal ‘spygate’, tim tersebut ingin memaksa promosi langsung ke Liga Premier.

Saat ini, Hull City sedang meneliti kemungkinan-kemungkinan tersebut, demikian disampaikan pemilik klub Acun Ilicali kepada Daily Mail. “Dalam keadaan normal, dua tim telah mencapai final dan satu tim didiskualifikasi,” jelasnya.

“Pengacara kami berpendapat bahwa kami seharusnya langsung naik ke Liga Premier, tetapi mereka sedang menelitinya saat ini,” lanjutnya. “Kami belum bisa mengatakan apa pun yang pasti. Situasinya agak rumit.”

Southampton seharusnya menjadi lawan Hull City di final play-off, tetapi mereka didiskualifikasi karena melakukan spionase terhadap Middlesbrough, lawan mereka di semifinal.

Southampton mengakui kesalahannya, tetapi memutuskan untuk mengajukan banding. Namun, banding tersebut ditolak secara definitif pada Rabu malam, sehingga musim klub tersebut berakhir.

Akibatnya, Middlesbrough pada dasarnya menjadi lawan Hull City di final, tetapi klub yang terakhir ini menganggap kejadian tersebut sangat tidak pantas. “Kami sudah sepuluh hari mempersiapkan diri untuk menghadapi Southampton,” kata Ilicali.

“Semua perencanaan, analisis, dan upaya kami difokuskan pada mereka. Kini, dengan hanya beberapa hari tersisa hingga final, lawan telah berubah. Kamis adalah sesi latihan serius terakhir. Kami akan mempersiapkan diri menghadapi lawan baru hanya dengan satu sesi latihan.”

Apakah final akan tetap berlangsung, masih menjadi pertanyaan. Hull City tampaknya berniat memaksakan promosi langsung ke Liga Premier, tanpa memainkan final di Wembley.