Hull City berhasil promosi ke Liga Premier pada Sabtu sore. Final babak play-off tersebut sempat terlihat akan berakhir imbang tanpa gol, namun di menit-menit terakhir Hull City akhirnya berhasil mencetak gol: 1-0. The Tigers kembali ke kasta tertinggi setelah sembilan musim.

Menjelang pertandingan ini, suasana menjadi heboh dan spektakuler akibat skandal 'Spygate', namun babak pertama sama sekali tidak demikian. Meskipun Middlesbrough menguasai bola lebih banyak, mereka tidak bisa memanfaatkannya secara efektif dalam serangan. Peluang besar tidak muncul di kedua sisi, meskipun gelandang Hull City, Mohamed Belloumi, sempat mencatatkan diri dengan tendangan jarak jauh yang indah.

Situasi berubah di menit-menit akhir babak pertama. Pertama, penyerang Hull City Oliver McBurnie mendapat peluang besar: pemain asal Skotlandia itu menyundul umpan silang tajam ke arah gawang Solomon Brynn, namun upayanya membentur mistar gawang. Di detik-detik terakhir sebelum jeda, Middlesbrough juga membalas. David Strelec melepaskan tembakan dari jarak jauh, namun upayanya melebar tipis. Dengan skor 0-0, kedua tim memasuki jeda.

Setelah babak kedua dimulai, peluang besar tetap tidak muncul. Ada beberapa peluang kecil. Misalnya, kapten Middlesbrough Dael Fry menyundul bola ke atas mistar gawang tak lama setelah babak kedua dimulai. Hull sebenarnya tidak lebih dari sebuah tendangan lemah dari Belloumi.

Namun, pada menit ke-80, penonton kembali bersemangat ketika pemain pengganti Sontje Hansen—mantan pemain Ajax dan NEC—berhadapan satu lawan satu dengan kiper Hull. Namun, pemain asal Belanda itu melepaskan bola yang melebar tipis, dan bendera offside pun dikibarkan.

Hull City juga sempat mendekati gol pembuka, ketika Joe Gelhardt hampir mengejutkan kiper dengan tendangan memutar yang cerdik. Pertandingan tampaknya akan berakhir imbang tanpa gol, hingga McBurnie membuat para penggemar Hull yang datang jauh-jauh ke sana bersorak gembira pada menit ke-90+5.

Penyerang tersebut bereaksi dengan sangat cepat saat kiper Middlesbrough melepaskan bola dan mencetak gol penentu kemenangan. Di sisa waktu pertandingan, Hull tidak lagi mengalami kesulitan: promosi pun menjadi kenyataan bagi The Tigers.

Dengan ini, Hull meraih kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musim lalu, tim ini nyaris terdegradasi. Selain itu, musim ini mereka hanya finis di peringkat 'keenam'.