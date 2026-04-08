Para pendukung Paris Saint-Germain terinspirasi oleh dunia fantasi untuk menyemangati para pemainnya menjelang dimulainya pertandingan melawan Liverpool pada Rabu malam ini, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Situs "Foot Mercato" melaporkan: "Pada Rabu malam, Paris Saint-Germain menghadapi Liverpool dalam pertandingan perempat final Liga Champions, dan dalam kesempatan ini, para penggemar Paris mencoba menampilkan spanduk sambutan yang kreatif untuk menyambut The Reds di kandang mereka."

Lanjutnya: "Kelompok pendukung tim Paris (CUP) memutuskan untuk mengambil inspirasi dari dunia Marvel, sehingga mereka mengibarkan spanduk yang menampilkan gambar Hulk dan pesan yang berbunyi: 'Bangunkan Hulk di dalam dirimu malam ini'."

Situs Prancis tersebut menyimpulkan: "Kami berharap hal ini terjadi, yang akan memberi mereka peluang kuat untuk lolos."

Getty Images