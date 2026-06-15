Hukuman penjara bagi anggota dewan direksi Zamalek.. Pengadilan menyelesaikan krisis "video belasungkawa"

Pengadilan Pelanggaran Ringan Qasr al-Nil menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan kepada Hani Shukri, anggota dewan direksi Klub Zamalek, dalam kasus penghinaan terhadap suporter rival abadi mereka, Al-Ahly.

Putusan terhadap anggota dewan direksi Zamalek tersebut disertai penangguhan hukuman, jaminan sebesar 5.000 pound, denda 10.000 pound, serta kewajiban membayar biaya perkara, setelah ia dinyatakan bersalah karena menghina suporter Al-Ahly dengan ungkapan-ungkapan yang dianggap pengadilan merendahkan kehormatan dan martabat.

Kasus ini dimulai pada 5 Juni 2025, ketika sebuah video beredar di media sosial yang merekam momen Shukri meninggalkan salah satu acara belasungkawa.

Dalam rekaman tersebut, ia terlihat berjabat tangan dengan salah satu hadirin sambil mengatakan bahwa ia melakukannya karena "hormat", sebelum menambahkan ungkapan yang menghina para pendukung Al-Ahly, di hadapan para hadirin dan di depan lensa para fotografer. Video tersebut memicu gelombang kemarahan yang luas dan membuka babak baru ketegangan antara dua raksasa sepak bola Mesir.

Dewan Direksi Al-Ahly Mesir, yang dipimpin oleh Mahmoud Al-Khatib, menugaskan penasihat hukum Mohamed Othman untuk mengambil tindakan hukum, dan mengajukan laporan ke Jaksa Agung.

Secara paralel, Federasi Sepak Bola Mesir (FIFA Mesir) meneruskan kasus ini ke Komite Disiplin, yang memutuskan untuk menjatuhkan sanksi skorsing selama tiga bulan kepada Shukri dan melarangnya masuk ke stadion selama masa skorsing tersebut, serta menjatuhkan denda sebesar 5.000 pound Mesir, dengan pertimbangan bahwa perbuatannya melanggar semangat olahraga dan merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima.

Dalam penyelidikan, Kejaksaan Qasr al-Nil mendengarkan keterangan anggota Dewan Zamalek tersebut, yang mengakui keaslian video tersebut, namun menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menyinggung Al-Ahly atau para pendukungnya. Sementara itu, Kejaksaan memutuskan untuk membebaskannya dengan jaminan sebesar 5.000 pound Mesir, sebelum menyerahkannya ke pengadilan yang berakhir dengan putusan yang dikeluarkan hari ini.