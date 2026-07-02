Hukuman mendadak menggagalkan kepindahan Trezeguet ke Liga Saudi

Pindah Mahmoud Hassan "Trezeguet", pemain sayap Al-Ahly Mesir, ke Liga Saudi kini terancam gagal akibat sanksi yang tak terduga.

Beberapa laporan media sebelumnya mengungkap keinginan klub Al-Riyadh dari Arab Saudi untuk merekrut pemain sayap asal Mesir tersebut selama bursa transfer musim panas mendatang, di tengah keinginan Al-Ahly untuk melepas gajinya yang tinggi sebelum dimulainya musim baru.

Namun, surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi mengungkap kejutan besar, setelah menegaskan bahwa klub Al-Riyadh dilarang melakukan transfer baru selama jendela transfer musim panas.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa klub Al-Riyadh dan Al-Shabab termasuk di antara 4 klub yang dilarang menandatangani kontrak baru saat ini, berdasarkan keputusan Asosiasi Liga Saudi, karena gagal memenuhi persyaratan peraturan pengawasan keuangan.

Komite Pengawasan Keuangan telah mengadakan beberapa pertemuan dengan pejabat kedua klub tersebut, serta memberikan panduan dan masukan yang diperlukan agar mereka dapat memenuhi persyaratan yang diminta; namun, keduanya gagal menyusun rencana keuangan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Asosiasi tersebut menjelaskan bahwa alasan di balik keputusan ini adalah untuk memastikan kesehatan keuangan klub-klub sebelum menanggung kewajiban baru apa pun, yang mungkin tidak dapat mereka penuhi di masa depan, sehingga berisiko terkena sanksi berat.

Perlu dicatat bahwa periode terakhir ini diwarnai oleh kontroversi seputar peran Komite Pengawasan Keuangan Asosiasi Liga Saudi, mengingat beberapa klub tidak memperoleh persetujuan untuk menandatangani kontrak baru selama bursa transfer musim panas.