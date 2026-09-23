Tampaknya Musab Al-Juwair, bintang Al-Qadsiah dan timnas Arab Saudi, telah menerima hukuman ganda, menyusul polemik besar yang ia picu beberapa hari sebelum dimulainya turnamen Piala Teluk Arab edisi ke-27, "Khaliji 27".

Timnas Arab Saudi bertemu Kuwait di Stadion Alinma di Jeddah, pada pekan pertama fase grup edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab.

Laga tersebut menyaksikan Saleh Abu Al-Shamat tampil sebagai starter bersama timnas Arab Saudi, di mana ia mengenakan jersey nomor 7 yang selama ini dikenakan oleh Musab Al-Juwair bersama timnas Arab Saudi pada periode-periode sebelumnya.

Hal ini terjadi setelah Al-Juwair dicoret dari daftar timnas Arab Saudi yang berlaga di turnamen Teluk tersebut, beberapa hari sebelum laga pembuka, dengan alasan disiplin yang tidak diungkapkan secara resmi.

Bintang Al-Qadsiah tersebut khawatir kehilangan nomor favoritnya, yang juga terkenal dikenakan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, jika ia kembali dipanggil pada pemusatan latihan mendatang.

Perlu diketahui bahwa pemain berusia 23 tahun ini sebelumnya telah tampil bersama timnas Arab Saudi dalam 39 pertandingan di berbagai ajang, dan berhasil mencetak 6 gol, serta memberikan 4 assist.

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