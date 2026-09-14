Asisten wasit video Matt Donohue harus membayar mahal kesalahan fatalnya di Stadion Old Trafford dengan dicoretnya ia dari tugas memimpin pertandingan pekan mendatang di Liga Primer Inggris pekan ini.

Para pejabat komite wasit telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka hanya tiga jam setelah peluit panjang derби Manchester berakhir, kemarin Minggu, setelah Donohue secara keliru mengesahkan gol Erling Haaland kendati terdapat pelanggaran offside yang jelas atas Enzo Fernandez.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", Donohue dan asistennya Blake Antrobus dicoret dari daftar penunjukan wasit untuk pekan terakhir sebelum jeda internasional.

Juru bicara komite wasit profesional mengatakan: "Matt Donohue dan Blake Antrobus tidak menerima penunjukan apa pun untuk pertandingan-pertandingan pekan ini setelah derби Manchester pada hari Minggu."

Juru bicara itu menambahkan: "Keputusan yang diambil oleh ketua komite wasit Howard Webb dan tim administrasi ini bersamaan dengan pengumuman penunjukan terbaru para wasit pertandingan, yang berarti bahwa asisten wasit video dan asisten wasit teknologi video pada pertandingan Manchester United melawan Manchester City tidak akan memimpin pertandingan apa pun setidaknya hingga setelah jeda internasional."

Howard Webb menghubungi mantan guru Donohue, seorang pendukung klub Tottenham yang berasal dari wilayah Essex dan pindah ke Manchester untuk kuliah 10 tahun lalu serta masih tinggal di sana, dalam beberapa menit setelah peluit panjang untuk meminta penjelasan atas kesalahannya.

Komite wasit profesional menerbitkan klarifikasi resmi terkait insiden itu tak lama setelah pukul sembilan malam hari Minggu.

Juru bicara komite mengatakan: "Asisten wasit video tidak menyadari dampak yang mungkin timbul dari posisinya, dan seharusnya ia merekomendasikan peninjauan tayangan melalui layar di lapangan."

Juru bicara itu melanjutkan: "Manchester United telah dihubungi malam ini untuk mengakui apa yang kami anggap sebagai kesalahan dalam penilaian, dan akan dilakukan peninjauan menyeluruh atas insiden tersebut."

Kendati diakui bahwa persoalan ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi, Webb menyadari perlunya mengambil tindakan tegas.

Para pejabat Liga Primer Inggris menilai bahwa respons proaktif dari Webb turut membantu mengatasi krisis ini, meski ada ekspektasi bahwa peninjauan akan berjalan cepat serta menghasilkan rekomendasi yang jelas dan tegas untuk mencegah terulangnya hal tersebut.

"The Sun" menegaskan bahwa asosiasi Liga Primer Inggris tidak berencana mengajukan keberatan resmi apa pun kepada Webb dan komite wasit, karena meyakini bahwa mengambil tanggung jawab atas kesalahan secara terbuka merupakan langkah penting dan transparan.

Keputusan ini berarti bahwa Donohue dan Antrobus tidak akan mengemban tugas kewasitan apa pun dalam pertandingan setidaknya hingga 11 Oktober.



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