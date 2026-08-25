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FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGAFP
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Hukuman atau istirahat? Paris jauhkan Dembele dari laga kontra Lille

O. Dembele
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Lille vs Paris Saint-Germain
Lille
Prancis

Dampak tergelincirnya Rennes di Liga Prancis

Klub Paris Saint-Germain mengumumkan pada hari Selasa ini bahwa mereka memberikan waktu istirahat kepada penyerang internasional Prancis mereka, Ousmane Dembele, hingga akhir pekan ini, sehingga dipastikan ia absen dari perjalanan tim yang dinanti untuk menghadapi Lille pada hari Jumat mendatang, dalam laga pembuka pekan kedua Liga Prancis, dengan catatan ia akan kembali ke latihan bersama tim pada awal pekan depan.

Keputusan tegas dari manajemen klub asal Paris ini datang setelah kegagalan pada pekan pertama menghadapi Rennes dengan hasil imbang (2-2), setelah sebelumnya tim tertinggal dua gol tanpa balas. Dembele, peraih Ballon d'Or 2025, sempat ditarik keluar pada jeda babak pertama pertandingan tersebut bersama rekannya Khvicha Kvaratskhelia, hingga akhirnya diputuskan untuk dicoret secara resmi dari laga mendatang guna mengistirahatkannya.

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Paris Saint-Germain menegaskan dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa malam: "Dengan persetujuan penuh dari pelatih dan direktur olahraga, Ousmane Dembele akan mendapatkan waktu istirahat selama beberapa hari ke depan, dengan catatan ia akan melanjutkan latihannya bersama tim mulai hari Senin mendatang".

Hal ini terjadi setelah penampilan pucat yang ditunjukkan Dembele pada babak pertama laga melawan Rennes, hingga ia ditarik keluar dan digantikan oleh rekrutan baru Ferran Torres, yang berhasil langsung memberikan sentuhannya setelah bergabung dari skuad Barcelona, di mana ia mencetak dua gol untuk membantu sang juara bertahan menghindari kekalahan.

Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, mengatakan dalam pernyataan penuh kemarahan usai laga: "Paris belum memenangkan apa pun, sama sekali tidak ada. Jika kau memikirkan apa yang telah kau menangkan, maka kau tidak akan memenangkan apa pun. Hal terpenting bagiku adalah tidak ada tempat untuk merasa puas diri; kau harus membuktikan setiap hari, di setiap sesi latihan, dan di setiap pertandingan, bahwa kau siap. Jika tidak, mudah sekali untuk terjebak dalam keangkuhan karena keberhasilan-keberhasilan sebelumnya. Kami selalu mencari kemenangan, dan karena itu kita harus keluar dari zona nyaman. Apakah sudah jelas?".

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