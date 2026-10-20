Sikap bungkam para pemain Manchester United usai bermain imbang 1-1 dengan Leeds United memunculkan beragam pertanyaan, setelah Bruno Fernandes dan Matheus Cunha mengaku bahwa mereka tidak diizinkan berbicara kepada media, menyusul pernyataan panas yang dilontarkan Lisandro Martinez terhadap manajemen klub, setelah kekalahan dari Atletico Madrid di Liga Champions.

Fernandes dan Cunha menolak berbicara kepada para jurnalis di mixed zone usai pertandingan, meski diminta untuk melakukannya, seraya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki izin untuk itu; hal yang berbeda dari kebiasaan para pemain United setelah pertandingan.

Bom Lisandro Martinez

Sikap bungkam ini muncul setelah pernyataan Lisandro Martinez dalam sebuah wawancara televisi yang tajam usai kekalahan United 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions Eropa, saat ia menyerang manajemen klub, termasuk direktur olahraga Jason Wilcox, akibat apa yang ia anggap sebagai buruknya penanganan bursa transfer musim panas.

Klub mendenda Martinez atas pernyataannya, sebelum ia meminta maaf setelah pembicaraan untuk meredakan suasana, lalu ia bermain dalam laga melawan Leeds di mana ia mendapat dukungan dari suporter United, namun terpaksa keluar pada babak pertama karena cedera.

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Apakah Manchester United secara resmi melarang pernyataan para pemainnya?

Menurut surat kabar Mirror, sikap bungkam para pemain mungkin mengindikasikan bahwa mereka diminta untuk tidak berbicara karena khawatir terulangnya kritik pedas seperti yang dilontarkan Martinez, seraya menambahkan: "Namun informasi yang tersedia menunjukkan bahwa tidak ada perintah langsung dari tim media klub untuk melarang para pemain berbicara kepada media cetak setelah pertandingan".

Hasil imbang ini memperpanjang rentetan United tanpa kemenangan di Liga Inggris menjadi lima pertandingan, karena mereka hanya menang sekali melawan Ipswich yang baru promosi pada Agustus, sementara hanya meraih dua kemenangan dari sepuluh pertandingan di seluruh kompetisi.

United belum pernah melewati enam pertandingan tanpa kemenangan di seluruh turnamen sejak akhir musim 2018-2019, selain itu telah berlalu 40 tahun sejak mereka hanya memenangi satu pertandingan dalam tujuh jornada pertama liga di awal sebuah musim.

Tim asuhan Michael Carrick akan bermain melawan Como yang dilatih Cesc Fabregas, Rabu, pada jornada ketiga fase liga Liga Champions Eropa, sebelum menjamu Bournemouth di Premier League, Minggu mendatang.