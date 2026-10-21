Seperti dilaporkan Het Nieuwsblad, kapten timnas Jerman U-21 itu mendapatkan klausul bagian keuntungan dari penjualan kembali saat pindah dari Hannover 96 ke klub juara Belgia tersebut. Berdasarkan klausul itu, Tresoldi akan menerima 12 persen dari keuntungan yang diperoleh jika ia ditransfer lagi.

Penyerang itu pindah dari Hannover ke Brugge pada musim panas 2025 dengan biaya transfer 7,5 juta euro. Kini, ia menjadi salah satu pemain paling diminati di Eropa dan potensi biaya transfernya diperkirakan melampaui 50 juta euro. Kabarnya, pada musim panas lalu Brugge sudah mematok harga 35 juta euro. Kontrak Tresoldi masih berlaku hingga 2029.

Sejumlah klub ternama disebut serius mengejar Tresoldi. Dalam beberapa bulan terakhir, BVB, Inter, FC Barcelona, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur, dan FC Arsenal dikaitkan dengannya. Namun, saat ini AC Milan disebut sebagai klub yang paling gencar mengupayakan perekrutan sang pencetak gol.

Baru-baru ini, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa transfer Tresoldi telah menjadi urusan yang ditangani langsung oleh pemilik klub, Gerry Cardinale. Pria asal Amerika Serikat itu disebut sudah lama menginstruksikan jajaran olahraga klub untuk menjajaki syarat-syarat kemungkinan transfer, bahkan sebelum penampilan impresif Tresoldi dengan tiga gol melawan rival sekota Inter di Liga Champions pekan lalu. Setelah itu, kontak dilakukan dengan para penasihat Tresoldi untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan.

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Cardinale ingin mendapat informasi langsung mengenai perkembangannya. Namun, belum jelas apakah upaya merekrut pemain berusia 22 tahun itu akan dilakukan pada Januari atau baru pada musim panas mendatang.

Karakteristik Tresoldi cocok dengan profil pemain yang dicari Milan. Setelah beberapa tahun dengan hasil olahraga yang kurang memuaskan, klub asal Milan itu ingin kembali membangun tim besar. Karena itu, klub yang saat ini menempati peringkat keempat klasemen Serie A tersebut membidik pemain yang sudah memiliki kemampuan pada level tertentu, tetapi masih berpotensi berkembang. Menurut Gazzetta, sejumlah laporan pemandu bakat menilai Tresoldi memenuhi kriteria itu.

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Nicolo Tresoldi penggemar berat Milan

Rossoneri mungkin memiliki keunggulan khusus dalam persaingan mendapatkan Tresoldi: ia adalah penggemar berat Milan dan sangat ingin mengenakan seragam merah-hitam dalam kariernya, seperti yang baru-baru ini diungkapkan ayahnya, Emanuele Tresoldi: "Ia jatuh cinta kepada Kaka, Inzaghi, dan Pato, dan mustahil membuatnya berubah pikiran." Karena itu, kepindahan ke Inter akan sulit: "Saya tidak yakin ia akan menerimanya. Kecintaannya sebagai penggemar bisa lebih kuat. Impiannya adalah mengenakan seragam AC Milan."

Sejauh ini, Tresoldi telah memenangi liga Belgia dan Piala Super bersama Brugge. Dalam 70 pertandingan untuk klub ibu kota tersebut, ia mencetak 32 gol dan menyumbangkan 9 assist.

Klub berikutnya, jika ia benar-benar pindah, bukan satu-satunya pertanyaan yang kini menarik perhatian terkait Tresoldi. Keputusannya tentang apakah ia lebih memilih membela tim DFB atau Squadra Azzurra juga dinanti. Namanya tidak masuk dalam skuad 44 pemain pilihan pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp baru-baru ini, tetapi ia tetap tampil untuk timnas Jerman U-21, yang telah ia bela dalam 27 pertandingan internasional dengan torehan 16 gol. Ia baru ingin memutuskan masa depan tim nasionalnya setelah Piala Eropa junior pada musim panas mendatang. Karena ibunya berasal dari Argentina, ia juga memenuhi syarat untuk membela Albiceleste.