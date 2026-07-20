Hujan Emas Membanjiri Spanyol... Di Balik Rekor Pendapatan Jutaan Setelah Menjuarai Piala Dunia

Keuntungan yang diraih tim nasional Spanyol tidak hanya sebatas mengangkat trofi Piala Dunia 2026, tetapi juga mencakup keuntungan ekonomi yang sangat besar yang akan dirasakan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol, para pemain, dan perusahaan-perusahaan sponsor, setelah pencapaian global tersebut menjadi titik awal bagi babak baru dalam hal pendapatan finansial dan investasi.

Surat kabar Spanyol “AS” melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Spanyol akan menerima 50 juta dolar AS (sekitar 44 juta euro) sebagai hadiah atas keberhasilan merebut gelar juara dunia, di samping meningkatnya nilai komersial tim nasional, serta peningkatan pendapatan dari kontrak sponsor dan iklan yang telah ditandatangani sebelum turnamen dimulai.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa gelar juara ini merupakan peluang strategis untuk memperkuat citra merek Spanyol di mata para sponsor internasional, di mana perusahaan-perusahaan mitra akan memperoleh pengembalian investasi secara langsung berkat jutaan penonton televisi dan momentum besar yang diraih tim nasional melalui platform digital, yang juga memperkuat peluang untuk menarik mitra global baru di masa mendatang.

Baca juga.. Raja-raja Aksi... 4 Pemain Spanyol yang Menghancurkan Kebanggaan Argentina

"AS" menyebutkan bahwa pembicaraan mengenai krisis keuangan yang sebelumnya mengemuka di dalam Federasi Sepak Bola Spanyol kini telah menjadi masa lalu, setelah federasi tersebut berhasil membentuk jaringan sponsor yang mencakup 35 perusahaan, dipimpin oleh Adidas sebagai mitra teknis, bersama perusahaan-perusahaan besar seperti Iberia, Mapfre, Iberdrola, Halcón, dan Movistar, yang memberikan federasi tersebut fondasi ekonomi yang kokoh sebelum menjuarai Piala Dunia.

Bukan hanya Federasi yang diuntungkan dari kesuksesan ini, karena surat kabar tersebut menjelaskan bahwa para pemain akan menerima 45% dari nilai hadiah finansial atas kemenangan di Piala Dunia, yaitu sekitar 19,67 juta dolar secara total, yang setara dengan sekitar 756 ribu euro per pemain dari skuad tim nasional yang terdiri dari 26 pemain, di luar pendapatan yang mereka peroleh dari kampanye iklan dan sponsor yang terkait dengan tim nasional.

Baca juga.. Lahir untuk Menjadi Raja.. Messi Bersanding dengan Ronaldo dan Mbappé di Penjara Yamal!

Baca juga.. Dalam Angka.. Bagaimana Yamal Mengungguli Messi di Final Impian?

Surat kabar tersebut menutup laporannya dengan menegaskan bahwa tim nasional Spanyol telah menjadi motor komersial terpenting di dalam Federasi Sepak Bola Spanyol, setelah pengaruhnya melampaui batas lapangan hijau, sehingga menjadi proyek ekonomi dan sosial yang terintegrasi, yang memperkuat posisi sepak bola Spanyol di kancah global, serta memberikan Federasi kekuatan negosiasi yang lebih besar dengan para sponsor dan mitra komersial di tahun-tahun mendatang.