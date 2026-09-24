Dean Huijsen, bek Real Madrid, mengkritik keputusan teknologi asisten wasit video "VAR" untuk tidak mengintervensi momen antara Kang In-lee dengan Fede Valverde, selama derby Madrid terakhir yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos di kandang mereka (2-1), dalam ajang La Liga.

Huijsen berkata, dalam pernyataan kepada situs Spanyol "okdiario": "Ini hal yang disayangkan, karena kita memiliki teknologi video untuk menghentikan sandiwara semacam ini, dan mencegah para pemain berguling-guling di lapangan. Karena Valverde tidak berbaring di tanah dan berpura-pura selama 5 menit, pemain lawan tidak mendapatkan kartu merah, dan ini hal yang disayangkan. Tetapi teknologi video seharusnya mengetahui hal itu bagaimanapun juga."

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Pemain internasional Spanyol itu menambahkan: "Saya tidak mengerti mengapa teknologi video tidak mengintervensi pelanggaran terhadap Valverde. Bisa jadi itu kesalahan dari wasit, kesalahan manusia mungkin saja terjadi, tetapi jika demikian, lalu apa gunanya keberadaan teknologi video?"

Huijsen melanjutkan: "Andai kejadian yang kita saksikan menghadapi Atletico Madrid terjadi sebaliknya, tentu kegaduhannya akan sangat besar."

Pernyataan bek Real Madrid itu muncul setelah derby yang menyaksikan sejumlah keputusan wasit yang memicu kontroversi luas, terutama tidak diusirnya Kang In-lee setelah intervensinya terhadap Valverde, sementara Huijsen sendiri diusir di babak kedua, setelah dijatuhkannya keputusan penalti untuk Atletico Madrid akibat menghalangi Giuliano Simeone.

Real Madrid mengumumkan secara resmi, Selasa lalu, bahwa pemeriksaan medis yang dijalani Valverde menunjukkan cederanya terkilir tingkat tiga pada pergelangan kaki kiri, tanpa klub menentukan durasi absennya, hanya menyebutkan bahwa kondisinya akan menjalani perkembangan dan pemantauan. Namun laporan pers menyebutkan bahwa pemain asal Uruguay itu mungkin akan absen selama beberapa pekan.

Dengan kekalahannya menghadapi Atletico, Los Merengues merosot ke peringkat keempat di klasemen La Liga, dengan raihan 15 poin, terpaut 6 poin dari rival mereka Barcelona yang memuncaki klasemen dengan poin sempurna (21 poin dari 7 giornata).



