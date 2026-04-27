Hugo Borst tidak ragu-ragu dan menunjuk 'pengganti idaman' bagi Feyenoord

Hugo Borst tidak ragu sedikit pun mengenai calon pengganti ideal Dennis te Kloese di Feyenoord. Kolumnis Algemeen Dagblad tersebut mengemukakan nama Robert Eenhoorn dalam tulisannya pada hari Senin.

AD sebelumnya telah melaporkan bahwa Eenhoorn tertarik dengan tantangan di Feyenoord. Pejabat klub ini dapat segera bergabung, karena ia meninggalkan AZ tahun lalu setelah sepuluh tahun yang sukses.

Menurut Borst, hanya ada satu 'pengganti impian'. ''Robert Eenhoorn (mantan atlet top, pelatih top, dan ahli dalam urusan administrasi, hal itu ia buktikan selama sepuluh tahun di AZ) mau, mampu, dan tampaknya tidak memiliki tuntutan yang mustahil untuk menerima pekerjaan ini.''

Pengamat Feyenoord ini memperkirakan bahwa Eenhoorn, jika benar-benar ditunjuk, harus membersihkan kekacauan di De Kuip. ''Semua orang yang ingin ikut campur urusan klub harus mundur di De Kuip. Pergi saja.''

Borst tahu siapa saja yang harus pergi dari Feyenoord. ''Pertama-tama, Ketua Dewan Komisaris Toon van Bodegom. Dia berani mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga selama empat tahun. Seharusnya dia mengawasi direksi, tapi sudah bertahun-tahun dia sendiri yang membuat kebijakan.''

''Pada 2020, jurnalis Hugo Logtenberg dan Steven Verseput mengungkap banyak hal di NRC. Van Bodegom dan Eenhoorn saat itu dua kali membahas jabatan direktur umum Feyenoord. Tidak ada hasilnya. Siapa yang sekarang mengawasi Van Bodegom?'' tanya Borst dengan lantang di akhir kolomnya.

Te Kloese sepakat dengan Feyenoord pekan lalu untuk menghentikan kerja sama. Direktur umum dan teknis ini diminati terutama oleh klub-klub dari luar negeri, termasuk Tottenham Hotspur.