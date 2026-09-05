Hugo Borst sangat terganggu oleh Tolu Arokodare menjelang Ajax - PSV. Dalam tayangan VriendenLoterij Eretribune di ESPN, terlihat bahwa striker Ajax itu sedang berdoa di lapangan dengan mata terpejam dan kedua tangan di depan tubuhnya. “Saya benar-benar dibuat gila oleh ini,” kata Borst.

Saat membahas Ajax dan cuplikan Tolu yang sedang berdoa ditayangkan, Borst berkata: “Ngomong-ngomong, kenapa saya harus melihat ini? Saya sangat terganggu. Saya pernah berbincang dengan Dennis Bergkamp soal agama. Dan dia bilang bahwa kalau dia mencetak gol, dia berterima kasih kepada Tuhan di dalam hati. Titik.”

“Dan saya ingin cukup sampai di situ. Saya benar-benar dibuat gila oleh ini. Seluruh kegilaan religi yang berembus di dunia sepakbola. Dulu pada Minggu pagi-pagi sekali Anda dibangunkan dari tempat tidur lalu ada lagi orang sinting berdiri di depan pintu yang datang menjual Injil.”

“Ini juga semacam kaki di antara pintu. Saya orang yang sangat berpikiran ilmiah, dan selama secara ilmiah belum ditetapkan bahwa Tuhan itu ada, saya ingin cukup sampai di situ. Anak ini pada dasarnya boleh melakukan itu, tetapi menurut saya sebaiknya sedikit dikurangi.”

Karim El Ahmadi, yang juga ada di meja, merespons: “Setiap orang memilih untuk melakukannya dengan caranya sendiri. Dan saya rasa dia sama sekali tidak merugikan siapa pun kalau dia ingin melakukannya seperti itu. Saya benar-benar tidak menganggap ini isu besar. Dia tinggal menjalani sesuai keinginannya.”

Borst tidak sepenuhnya setuju dengan itu. “Kamu tahu bahwa itu ruang publik. Ada kamera, itu direkam. Saya sebagai orang yang tidak beriman kadang bisa merasa tersinggung, karena itu terlalu berlebihan. Saya sangat menghormati orang-orang yang beriman. Bahkan lebih dari itu: menurut saya malah tampaknya sangat menyenangkan bisa bersandar pada sesuatu yang Anda percayai.”

“Saya sama sekali tidak keberatan dengan itu. Tetapi saya menganggapnya sebagai kaki di antara pintu secara kiasan ketika Anda membanjiri publik dengan itu, dan ketika itu juga menjadi teater, seperti pada Wout Weghorst,” tutup Borst.