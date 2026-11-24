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Sebuah laporan media pada Selasa (hari ini) mengungkap kejutan terkait sikap Barcelona atas kemungkinan hengkangnya pemain asal Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, dari Real Betis.

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Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Paris Saint-Germain dan Barcelona diwarnai ketegangan yang nyata, terutama setelah transfer Neymar pada 2017 dan berbagai perselisihan antara kedua klub yang menyusul setelahnya.

Namun, laporan tersebut mengungkap kejutan besar terkait sikap Barcelona atas kepindahan mantan pemainnya, yang sebagian hak ekonominya masih dimiliki klub, ke Paris Saint-Germain.

Harian "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa segala tanda menunjukkan Paris Saint-Germain akan terpaksa terjun ke bursa transfer musim dingin, dengan sumber daya finansial melimpah yang dimilikinya, untuk merekrut seorang winger berkualitas.

Pelatih Luis Enrique tidak memiliki pilihan lain setelah dua pemain intinya mengalami cedera lutut serius: Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia, yang akan absen hingga akhir musim.

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Setelah Bradley Barcola hengkang ke Liverpool, hanya tersisa dua winger murni, yakni dua pemain anyar Maghnes Akliouche dan Mika Godts, meski Ousmane Dembele, yang kini bermain sebagai penyerang palsu, dan Ferran Torres, yang kini bermain sebagai penyerang murni, juga pernah dimainkan sebagai winger.

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Harian "Le Parisien", yang dianggap sebagai salah satu sumber paling tepercaya untuk informasi seputar klub Prancis tersebut, merilis daftar nama winger yang disebut-sebut tengah dievaluasi oleh manajemen olahraga klub.

Salah satu di antaranya adalah pemain asal Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, winger berusia 24 tahun milik Real Betis yang juga mantan bintang Barcelona.

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Barcelona menanti dengan tidak sabar terwujudnya transfer ini, sebab klausul pelepasan dalam kontrak pemain internasional Maroko itu bernilai 60 juta euro, dan klub Catalan tersebut akan menerima 12 juta euro di antaranya berkat 20% hak ekonomi sang pemain yang masih dipegangnya.

Abdessamad juga memiliki agen yang sama dengan rekan senegaranya, Achraf Hakimi, bintang PSG, yang bisa menjadi nilai tambah saat dibutuhkan. Meski demikian, Betis tampaknya tidak siap untuk menjualnya.

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Opsi lain yang dicantumkan "Le Parisien" adalah Antonio Nusa (RB Leipzig), Estevao (Chelsea), Said El Mala (Koln), dan Carlos Forbs (Club Brugge), sementara sumber lain menyebut Nico Williams (Athletic Bilbao) dan Ademola Lookman (Atletico Madrid).

Awal musim yang baik bagi Ezzalzouli

Meski penampilannya dalam derbi Andalusia terakhir kontra Sevilla berada di bawah level biasanya, kecuali kontribusinya dalam terciptanya gol Antony yang membawa Real Betis unggul 2-0, winger asal Maroko itu menjalani awal musim yang baik dengan torehan 4 gol dan 1 assist dalam 13 pertandingan.

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Catatan ini melanjutkan performanya musim lalu, saat Ezzalzouli mencetak 15 gol dan 13 assist dalam 43 pertandingan, serta 9 gol dan 5 assist dalam 49 pertandingan pada musim 2024-2025.

Meski Paris terus memantau sang pemain, mantan agennya, Real Betis, dan penasihat barunya sebelumnya telah membantah adanya kontak maupun keinginan Ezzalzouli untuk meninggalkan klub Spanyol tersebut.

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Namun, situasi baru yang dihadapi tim Prancis itu bisa kembali menghidupkan wacana ini, bersamaan dengan perkembangan lain terkait sang pemain, setelah harian "Marca" melaporkan bahwa Pengadilan Arbitrase Olahraga mewajibkan Ezzalzouli membayar lebih dari 230.000 euro kepada mantan perwakilannya karena memutus kontrak dengan mereka tanpa alasan yang sah.