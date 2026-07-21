Hubungan Istimewa: Bintang Bundesliga Sudah Memperkuat Posisi Diri di Mata Jürgen Klopp untuk Tim Nasional Jerman

"Saya rasa, menjadi pemain tim nasional adalah tujuan setiap orang suatu saat nanti. Itu juga ada dalam daftar saya," kata pemain baru klub asal Sachsen itu saat perkenalan resminya.

Menariknya: Klopp turut berperan dalam transfer senilai 20 juta euro yang membawa gelandang asal Borussia Mönchengladbach ini ke Leipzig. Menurut kabar yang beredar, calon pengganti Julian Nagelsmann ini, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sepak Bola Global Red Bull, turut memfasilitasi perekrutan Reitz. Terutama kemampuan berlari dan kemampuannya dalam duel satu lawan satu yang menjadi faktor penentu bagi jajaran petinggi Leipzig di bawah kepemimpinan Klopp dalam keputusan transfer ini.

Kepindahan ke Leipzig telah menimbulkan banyak ketidakpuasan di kalangan suporter Gladbach. Situasi ini memuncak saat pertandingan langsung Bundesliga pada bulan April. "Siapa pun yang menginginkan hal ini, tidak boleh menjadi kapten kami," demikian tertulis pada spanduk di tribun suporter "Fohlen", yang secara konsisten mencemooh Reitz meskipun ia mengenakan ban kapten di lengannya. Yang menarik: Pada pekan pertama musim baru, keduanya akan bertemu kembali saat Leipzig menjamu Borussia.

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Jürgen Klopp sebagai pelatih baru timnas Jerman: Tinggal menunggu tanda tangan

Reitz sejauh ini belum pernah bermain untuk tim nasional Jerman, namun ia telah tampil dalam 17 pertandingan untuk tim U-21 antara tahun 2023 dan 2025. Hubungan istimewanya dengan Klopp kini mungkin akan memudahkan langkahnya menuju tim senior. Setelah DFB dan Red Bull “mencapai kesepakatan”, sebagaimana diumumkan pria berusia 59 tahun itu dalam kapasitasnya sebagai pakar MagentaTV di sela-sela final Piala Dunia, kini tinggal menunggu tanda tangan saja. “Tidak ada lagi yang menghalangi hal ini,” katanya.

Sementara itu, masih belum jelas bagaimana nasib beberapa pemain senior tim nasional di bawah asuhan Klopp ke depannya. Selain Manuel Neuer, belum ada pemain dari skuad yang mengundurkan diri, meskipun mereka kembali tampil mengecewakan di putaran final Piala Dunia. Jika – seperti yang dituntut dengan keras oleh beberapa mantan pemain timnas dan pakar saat ini – terjadi gelombang pengunduran diri, Reitz mungkin juga akan diuntungkan. Di posisinya, Leon Goretzka adalah salah satu kandidat utama yang dimaksud.

Namun, Reitz harus terlebih dahulu membuktikan dirinya di Leipzig. Ia belum pernah tampil di lapangan untuk “Roten Bullen”. Setelah menderita infeksi parah pada musim panas lalu, pemain berusia 24 tahun ini masih menjalani latihan pemulihan. "Itu bukanlah masa yang mudah, tetapi kami berada di jalur yang tepat. Sayangnya, belum ada jadwal pasti. Oleh karena itu, sulit untuk memprediksi tanggal pasti kapan saya akan kembali siap 100 persen. Namun, semua hasil tes sudah sesuai yang diharapkan. Saya merasa baik-baik saja. Kami akan meningkatkan intensitas latihan setiap hari dan kemudian kita lihat bagaimana cara agar saya bisa segera kembali ke lapangan," katanya.



