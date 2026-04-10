Federasi Sepak Bola Ghana mengesampingkan rencana untuk merekrut Walid Regragui, mantan pelatih timnas Maroko, atau Hervé Renard, pelatih timnas Arab Saudi, dan menetapkan daftar pendek pelatih yang mencakup 3 pelatih asal Portugal.

Timnas Ghana mencari pelatih baru yang akan memimpinnya di putaran final Piala Dunia 2026, yang akan dimulai sekitar dua bulan lagi di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, setelah memecat pelatih sebelumnya Otto Addo karena hasil yang buruk.

Sebelumnya, jaringan ESPN Amerika melaporkan bahwa Regragui dan Renard, bersama pemain/pelatih Ghana Kwasi Appiah, berada di puncak kandidat untuk mengisi posisi tersebut.

Laporan lain juga menyebutkan bahwa Joachim Löw, pelatih yang membawa Jerman menjuarai Piala Dunia 2014, dan Aliou Cissé, yang membawa Senegal menjuarai Piala Afrika 2021, termasuk di antara kandidat potensial.

Namun, sebuah sumber mengungkapkan kepada Kooora hari ini Jumat bahwa para pejabat federasi Ghana saat ini membandingkan tiga pelatih, yakni Carlos Queiroz, Fernando Santos, dan Paulo Bento; ketiganya pernah melatih timnas Portugal.

Queiroz menangani timnas Portugal pada periode 2008 hingga 2010, kemudian digantikan Bento hingga 2014, lalu Santos datang menjalani pengalaman panjang yang berlangsung selama 8 tahun.

Ketiga pelatih tersebut saat ini tidak terikat kontrak, setelah Queiroz memutus kontraknya dengan timnas Oman pada akhir Maret lalu, Bento dipecat dari posisi pelatih Uni Emirat Arab pada Maret 2025, dan Santos meninggalkan Azerbaijan pada September lalu.

Meski sumber tersebut menegaskan bahwa trio Portugal berada di puncak daftar kandidat, ia tidak menutup kemungkinan adanya kandidat lain.

Ghana resmi menghubungi Queiroz

Hal itu terjadi setelah Queiroz mengatakan kepada Kooora sekitar sepekan lalu bahwa ia “belum menerima komunikasi apa pun dari Ghana sejak kepergiannya dari Oman”.

Sementara itu, Tadeu Martins, agen pelatih Portugal berusia 73 tahun tersebut, mengatakan kepada Kooora hari ini Jumat: “Tidak ada komunikasi dari Federasi Sepak Bola Ghana dalam periode terakhir, tetapi hari ini kami بالفعل menerima kontak resmi pertama terkait melatih timnas.”

Ia menambahkan: “Saat ini kami menunggu untuk mengetahui apakah proyek ini cocok pada tahap ini, dan kemungkinan mereka juga memiliki kandidat lain.”

Federasi Ghana menolak berkomentar

Di sisi lain, Kooora mencoba mendapatkan komentar dari Federasi Sepak Bola Ghana terkait kabar ini, namun tidak mendapat respons.

Federasi Sepak Bola Ghana diperkirakan akan menuntaskan berkas pelatih baru dalam beberapa hari ke depan, agar ia memiliki kesempatan untuk memulai persiapan menuju Piala Dunia.

Ketua Federasi Sepak Bola Ghana, Kurt Okraku, menyatakan pada awal April ini bahwa pelatih baru “akan ditunjuk dalam satu atau dua minggu paling lambat”.

Selain itu, Menteri Olahraga Ghana, Kofi Adams, menegaskan dalam pernyataan kepada saluran pertama lokal bahwa nama pelatih baru akan diumumkan pada Senin mendatang.

Tim nasional Ghana bersaing di Grup 12 pada Piala Dunia bersama Inggris, Kroasia, dan Panama.